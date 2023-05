V-Rock vereint die archaische Bergwelt mit der modernen, puristischen Formensprache. Der Stein , welcher mit viel handwerklicher Raffinesse bearbeitet ist, repräsentiert die DNA der Alpen. Mit der Kombination Alpengranit und Alteiche rustiko bringt V-Rock ein echtes alpines Lebensgefühl in den Wohnraum.

Vlineos besticht durch die Kombination von der ungleichmäßigen Vertikalstruktur im Massivholz abgeleitet von Almstadl’n – Fassaden und mit der Kombination des schroffen archaisch wirkenden Alpengranits der für den besonderen Akzent sorgt. Abgerundet wird Vlineos mit den Becken die an der Form an Flußsteine erinnern.

Voglauer Vlineos

VOGLAUER produziert pure und unverfälschte, nachhaltige Naturholzmöbel der Premiumklasse in zeitlosem Design sowie in hoher handwerklicher Qualität „Made in Austria“ – ein zertifizierter und ausgezeichneter österreichischer Familienbetrieb seit rund 90 Jahren.

Voglauer auf der imm Spring Edition

Besuchen Sie die Messestand von Voglauer auf der imm Spring Edition in der Halle 10 am Stand L003 und lassen Sie sich von den Neuheiten und Innovationen inspirieren und überraschen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voglauer.com

