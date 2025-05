VOGT expandiert in Österreich und der Schweiz

Alltagstaugliche Lösungen der spannenden VOGT-Produktwelten im Gepäck, überwindet der Zubehörspezialist nun bewusst die Landesgrenzen und überzeugt zudem gleich mit der Markteintritts-Premiere in Salzburg am Stand H10.

7.-9. Mai 2025: Küchenwohntrends in Österreich

Pfiffige Ideen begeistern: Badzubehör und Wohnraumleuchten, CONCEPTO, das clevere Abfall- und Sortiersystem by VOGT, oder die attraktiven AIRFORCE Hauben REVOLUTIONAIRY mit Gastroflair und Profi-Filtertechnik, um nur einige zu nennen. Passend druckfrisch, das VOGT-Verkaufshandbuch 2025/2026 mit 4.000 Küchenzubehör-Artikel, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Stand H 10

Ansprechpartner vor Ort sind die VOGT-Geschäftsleitung und selbstredend Horst Blakowski. Die Traditionsmarke VOGT ist seit über 60 Jahren ganzheitlicher, verlässlicher Partner des Küchenfachhandels und bietet zukünftig als Komplettanbieter im Zubehörgroßhandel seine Dienste auch in Österreich und der Schweiz an.

„Wir freuen uns sehr auf interessante Gespräche und die exzellente Gelegenheit vor Ort, mit unserer langjährigen Expertise neue Marktpartner mit Tiefe und Breite des VOGT-Zubehörsortiments zu begeistern.“ gibt sich VOGT-Geschäftsführer Mathias Meloh motiviert.

VOGT denkt Zubehör und lenkt mit cleverer Logistik

Unterstützt wird der engagierte VOGT-Außendienst übrigens auch gerne digital, je nach Such- und Bestellgewohnheiten der Fachhandelspartner. Schnell per Smartphone überall verfügbar im Händler-Onlineshop auf www.vogtwelt.de oder zum klassischen Blättern und Zeigen in den Neuheiten-Katalogen und dem bewährten blauen VOGT-Verkaufshandbuch, mit strukturierter Kapitel-Einteilung und schneller, logischer Übersicht. Garant für eine beiderseits chancenreiche Zusammenarbeit ist zudem die überzeugende Lieferfähigkeit durch das VOGT-Lager.

Bereits langfristig geplant und seit Mitte 2024 eingearbeitet, bereist Klaus Dittrich ab 2025 die VOGT-Kunden in Bayern und Baden-Württemberg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vogtwelt.de

Quelle: Vogt