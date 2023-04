Von Hamburg bis nach Graz: CARAT erfolgreich on tour

Damit sie auch mit den vielen neuen und innovativen Produkten und Features, mit denen CARAT mittlerweile über den gesamten Verkaufsprozess unterstützt, bestens vertraut sind, tourte in den letzten beiden Märzwochen die CARAT Roadshow quer durch den deutschsprachigen Raum.

An zehn unterschiedlichen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentierte jeweils ein Team aus zwei CARAT-Außendienstmitarbeitern Neuheiten, Erweiterungen sowie Optimierungen und hatte gleichzeitig natürlich auch den ein oder anderen Tipp und Trick im Umgang mit den bewährten Anwendungen parat. Auftakt der Tour war in Dreieich, Berlin und Zürich, danach folgten Stationen in Bayreuth, Hamburg, Dortmund, Graz und Salzburg, bevor es zum großen Finale nach Ulm und Wien ging.

CARAT service

Egal ob im In- oder Ausland, ob im Norden oder Süden – eines hatten alle Veranstaltungsorte gemeinsam: Das große Interesse und die Wissbegier der Kunden, die neuen Funktionen besser kennenzulernen, um sie noch erfolgreicher und zielgerichteter im Verkauf einsetzen zu können. Auf besondere Begeisterung ist einmal mehr CARAT service gestoßen. Das Produkt, das es Küchenhändlern denkbar einfach macht, Montagetermine direkt aus CARAT heraus ohne zusätzliche manuelle Pflege zu erstellen und vollkommen digital abzuwickeln, wurde im März um zwei hilfreiche Erweiterungen ergänzt: Termintypen lassen sich jetzt ganz individuell konfigurieren und die jeweils benötigten Arbeitsschritte des Montageauftrags je nach Bedarf festlegen. Nutzer von CARAT serivce, die bei der Montage mit Subunternehmen zusammenarbeiten, waren vor allem von der neuen Möglichkeit angetan, Termine vorzuplanen und zu reservieren – und das anders als bisher auch ohne Auftrag, Auftragsnummer oder zuständigen Monteur.

Sehr gut angekommen ist auch der erste Einblick in die optimierte CARAT Grafik. Um den Fachhandel bei der Küchenpräsentation noch besser zu unterstützen, hat CARAT hier stark verbessert und eine deutlich emotionalere und sehr realitätsnahe Darstellung erreicht. Die Teilnehmer waren sich ganz schnell einig: Küchenplanungen, die besonders lebensecht und ansprechend aussehen, begeistern potenzielle Kunden. Und machen dadurch die Kaufentscheidung gleich viel leichter.

Neben dem lebhaften Austausch rund um die Produkte standen die erweiterten Kontaktmöglichkeiten ebenfalls im Fokus. Denn auch bei der intuitivsten Planungssoftware kann es mal zu Fragen kommen. Hier stieß insbesondere das CARAT Helpdesk auf reges Interesse, ein einfaches und bequemes Ticketsystem. Oft zum Einsatz kommt zudem die CARAT academy, die mit kurzweiligen Tutorials über alle wichtigen Funktionen informiert, und darüber hinaus ein umfangreiches Schulungsangebot bietet.

Die positive Rückmeldung von den Teilnehmern hat die CARAT Roadshow auch für den Außendienst zu einem Erfolgserlebnis gemacht. Matthias Schaufler, CARAT-Geschäftsführer in Österreich und Vertriebsleiter international, der die Idee zur Roadshow hatte, zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Es ist toll zu sehen, wie begeisterungsfähig die Kunden sind und welchen Wissensdurst sie zeigen, wenn es um neue Funktionen geht. Die Anwender möchten neue Produkte genau kennenlernen und erfahren, wie sie diese optimal im Tagesgeschäft einsetzen können.“

Gute Gründe also, die CARAT Roadshow im nächsten Jahr erneut fest im Kalender einzuplanen. „Denn bis dahin wird es wieder einige neue überraschende Funktionen geben, an deren Umsetzung wir bereits mit Hochdruck entwickeln“, verspricht Schaufler.

