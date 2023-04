Hohe Erwartungen für die SICAM 2023

Die nächste SICAM 2023 ist bereits praktisch ausverkauft: mit einer wie immer sehr hohen Rückbestätigungsquote von über 90%. Die Pordenone-Ausstellung hat nun die Standplatzvergabe sechs Monate bis zum Eröffnungstermin abgeschlossen, Ein zunehmend globales und umfassendes Panorama internationaler Komponenten und Zubehör wird die SICAM im kommenden Oktober den Unternehmen der Möbelindustrie präsentieren, die aus der ganzen Welt kommen, um in Pordenone auszustellen. Mit der Anzahl und der hohen Qualität der Fachbesucher, die sie immer anzieht, mit über 600 erwarteten Unternehmen, die ihre neuesten Produkte präsentieren werden, verspricht die SICAM 2023 erneut, ein Branchentreff zu werden, die der Materialien und die Designs für die Möbel 2024 präsentiert.

Carlo Giobbi und sein Team freuen sich auf eine erfolgreiche SICAM

Die Neuheit einer erweiterten und erneuerten Ausstellungsfläche

Die SICAM 2023 empfängt ihre Besucher und Aussteller mit einem neuen Layout, mitten im Herzen des Messegeländes. Tatsächlich hat Pordenone Fiere bereits mit dem Bau einer neuen Struktur aus zwei Modulen begonnen, die dazu bestimmt ist, die zentrale Halle 5 zu integrieren, die folglich einen ausgedehnteren Grundriss haben und unter anderem eine eigene Bar haben wird, wie alle andere Hallen. 3.000 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche werden zur Verfügung gestellt und direkt vom zentralen Eingang des Messegeländes aus erschlossen. Dieser Raum wird komplett mit Full-Service ausgestattet und ganz nach dem klassischen SICAM-Ausstellungsformat aufgebaut. Der Neubau wird durch neue Laufstege mit den Hallen 4 und 6 sowie mit dem Empfangsbereich des Haupteingangs der Pordenone Fiere verbunden.

Neuheitenpräsentation auf der SICAM

Intensive und breit gefächerte internationale Promotion-Aktivitäten

Auch die Werbekampagne der SICAM 2023 durch die weltweit führenden Einrichtungs- und Designmessen läuft auf Hochtouren: In den ersten Monaten des Jahres war das Exposicam-Team bereits auf der „Maison & Objet“ in Paris, „Kbis“ in Las Vegas präsent , „Euroshop“ in Düsseldorf sowie die indische Fachmesse „Delhiwood“ und „MeM Industrial“ in Mexico City. Das Interesse an der Pordenone-Ausstellung wächst überall und neue Austeller werden direkt kontaktiert. Bei der letzten Ausgabe der SICAM konnte die Zahl der registrierten Besucher aus dem Ausland weiter gesteigert werden und erreichte eine Rekordzahl von 116. Dies war die beste Voraussetzung für den Aufbau neuer internationaler Geschäftsbeziehungen auf der Messe. Auch auf der bevorstehenden Interzum in Köln wird SICAM mit einem Infopoint mit Stand auf dem Boulevard (B070) am Eingang der Halle 5 präsent sein, um die auf der Messe anwesenden Zubehör- und Komponentenfirmen sowie Besucher zu treffen.

Zahlreiche Besucher auf der SICAM

Ein neues Logo: ein neues Erscheinungsbild zur Förderung der Kontinuität

Eine weitere Neuerung, die die SICAM 2023 ihren Ausstellern und Besuchern präsentiert, betrifft ihr Erscheinungsbild in Form eines neuen stilisierten Logos, das ab dieser Saison die Kommunikation der Messe prägen wird. Ein einfarbiges Logo, minimalistisch und unverfälscht, auf Wunsch ikonisch und mit hoher visueller Wirkung: schwarz oder weiß, je nach Hintergrundfarbe, auf der es wiedergegeben wird. Eine Farbauswahl, die sowohl mit einer unmittelbaren Sichtbarkeit in der Online-Kommunikation als auch mit dem Bestreben verbunden ist, die eigenen Eigenschaften von SICAM am besten darzustellen. Unpersönlich, aber kraftvoll, ist Weiß tatsächlich jene „Nicht-Farbe“, die par excellence mit Minimalismus, mit ästhetischem Geschmack assoziiert wird. Gleiches gilt für Schwarz, eine weitere Farbe, die seit jeher mit einem Sinn für Raffinesse und Eleganz assoziiert wird. In reinster „SICAM-Manier“.

Eine Holzmöbel-Lieferkette mit robuster Gesundheit

Das Jahr 2023 hat für die italienische Möbelindustrie gut begonnen, vielleicht besser als erwartet, obwohl die Unsicherheit (vor allem im Zusammenhang mit der Fortsetzung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und seinen Auswirkungen auf die Energie- und Rohstoffkosten und damit auf die Margen) immer noch sehr groß ist. 2022 war ein positives Jahr für die Möbelindustrie, die mit einem zweistelligen Wachstum des Produktionswerts der gesamten Holzmöbelbranche (+12,7 % gegenüber 2021) auf einen Rekordwert von 57 Milliarden Euro (davon ca 29 Milliarden waren für das Möbel-Makrosystem). Die Exporte des einzelnen Holzmöbelsektors, der 41 % der Gesamtproduktion ausmacht, waren zum 30. September 2022 bereits um 14 % gegenüber 2021 gestiegen. Der europäische Möbelmarkt, der zusammen mit den Vereinigten Staaten das wichtigste Handelsziel für Italien ist Produktion in der Branche wuchs auf fast 120 Milliarden Euro im Jahr 2022: Deutschland, Großbritannien und Frankreich bleiben die Länder mit den interessantesten Werten.

Holzmöbelunternehmen in der Region Triveneto werden als ausgezeichnet bestätigt

In diesem Zusammenhang wird das Wachstum des Möbel- und Heimsystemsektors in den Provinzen Triveneto als sehr dynamisch bestätigt (+11,4 % in Venetien und +19,5 % in Friaul-Julisch Venetien), wobei der Möbelbezirk Pordenone im Rampenlicht steht ( es verzeichnete im Zeitraum Januar bis September 2022 ein Plus von 253,6 Millionen Euro, was einem Plus von 27,9 % entspricht. Dies geht aus dem jüngsten Bericht über die italienischen Industriegebiete hervor, der von Intesa San Paolo erstellt wurde. In Venetien, unter den Bezirken des Heimatsystems, verzeichnete der Holzmöbelbezirk Treviso das stärkste Wachstum (+13,0%) dank Verkäufen in den wichtigsten europäischen Absatzmärkten (Deutschland, Vereinigtes Königreich und Frankreich), in Korea und in den Naher Osten (Katar und Saudi-Arabien). Für Friaul-Julisch Venetien erzielte Pordenone Furniture die besten Ergebnisse in den Vereinigten Staaten (+60%), im Vereinigten Königreich (+25%) und in Spanien (+67%); Auch Polen stand im Rampenlicht, mit einem Umsatzsprung, der sich gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 mehr als verdoppelte (+126 %).

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM