WAGNER LIVING – D1 von Stefan Diez – NEU in COLOR

D1 low & D1 office

Stefan Diez hat in Zusammenarbeit mit WAGNER das Dondola®-Sitzgelenk weiterentwickelt und in die Drehstuhl-Familie D1 übersetzt. Alle Stühle aus der D1 Familie vereint ästhetisches Design, innovative Materialien und dynamische Sitzeigenschaften. Durch die Konstruktion des netzbespannten Stahlrohrrahmens passt sich die Sitzschale optimal an die gesamte Sitzposition an und regt darüber hinaus den Benutzer dazu an, aktiv und dynamischer zu sitzen.

Eine einheitliche, ästhetische Produktsprache, innovative Materialien und dynamische Sitzeigenschaften verbinden die drei Modelle miteinander.

Dank der neuartigen Lagerung erhält der Rücken – unabhängig vom Sitz – einen angenehmen Bewegungsfreiraum. Zudem erhöht sich der seitliche Aktionsradius am Schreibtisch. Die ungewohnte Flexibiltät ermöglicht ein neues Sitzerlebnis.

Sitzen in der 4. Dimension.

“Für Wagner kommt als vierte Dimension ein Bewegungsfreiraum hinzu, den man bisher von der Synchronmechanik so nicht kannte. Im Gegensatz zu dem Dondola-Gelenk der ersten Generation haben wir beim D1 die Bewegungen entkoppelt, das heißt der Rücken bewegt sich unabhängig vom Sitz, es sind mehrere Achsen im Spiel. Bei der Erweiterung haben wir somit den Komfort des synchronen Bewegungsablaufs von Rückenlehne und Sitzfläche mit dem Bewegungsschema des Dondola-Gelenks verbunden. Das war auch die Herausforderung bei dem D1-Projekt für uns: Design, Komfort und den Aspekt des mobilen, bzw. des flexiblen Sitzens zusammenzubringen.” Stefan Diez

“Der zentrale Ansatz ist „Wohlfühlen“. Wohlfühlen entsteht für uns erst dann, wenn Design und Bewegung im Einklang stehen. Stefan Diez ist ein Designer, der von Anfang an verstanden hat, daß es bei der gemeinsamen Entwicklung der D1 Stuhlfamilie um viel mehr als nur um das Design einer Sitzmöbelkollektion geht. Alle Sitzmöbel aus der D1-Familie verbindet Bewegung (Funktion) und Design auf perfekte Weise. Sie vermitteln absolutes Wohlfühlen!”, so Peter Wagner, verantwortlich für Produkt und Marketing.

D1 Low Color mit Stefan Diez und Peter Wagner

Quelle: Wagner Living