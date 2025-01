Wahl von Ruben Desmet zum EPLF-Präsidenten und Fabian Kölliker zum neuen Vorstandsmitglied

Der neu gewählte Präsident Ruben Desmet erklärt: „Ich hatte das Privileg, seit 2019 als Obmann des Arbeitskreises ‚Märkte und Image‘ und als Vizepräsident des EPLF zu fungieren. Ich fühle mich geehrt, das Vertrauen unserer Mitglieder zu haben, die mich gewählt haben, um den Verband in dieser Zeit des Wandels für unsere Branche zu leiten. Ich freue mich darauf, die großartige Arbeit des scheidenden Präsidenten Max von Tippelskirch weiterzuführen, auf unserem gemeinsamen Engagement für Nachhaltigkeit aufzubauen und den Ruf unserer Branche zu verbessern. Gemeinsam wollen wir die Kategorie der Laminatböden stärken und zeigen, welche Rolle sie bei der Unterstützung der Renovierungswelle und Initiative für erschwinglichen Wohnraum der EU im Besonderen und der Wirtschaft der Region im Allgemeinen spielen kann.“

„Dies ist eine herausfordernde, aber auch aufregende Zeit für unsere Branche, und ich freue mich sehr, dass ich in meiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied dazu beitragen kann, diesen neuen Weg für den EPLF zu ebnen. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich immer auf dem schmalen Grat zwischen Tradition und Innovation bewegt – ein empfindliches Gleichgewicht, das ich auch in diesem Mandat zu wahren hoffe. Ich kann es kaum erwarten, meine Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation und des datengesteuerten Marketings in den Dienst der EPLF-Mitglieder und der gesamten Laminatbranche zu stellen“, so das neue EPLF-Vorstandsmitglied Fabian Kölliker.

Der Vorstand wird von der EPLF-Generalversammlung, dem höchsten Entscheidungsgremium des Verbandes, das sich aus allen ordentlichen Mitgliedern zusammensetzt, für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Die Obmänner und Obfrauen der Arbeitskreise werden von ihren jeweiligen Arbeitskreisen gewählt.

Quelle: EPLF