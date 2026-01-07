Wechsel im Vorstand der SÜDBUND eG

Thomas Reusch ist Raumausstattermeister und vertrat jahrelang als Aufsichtsrat, zuletzt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die Interessen der SÜDBUND-Fachgeschäfte und -Handwerksbetriebe des Einkaufsverbands.

Der Obermeister der Raumausstatter-Innung Reutlingen Tübingen übernahm 2003 das Unternehmen seines Vaters. Zusammen mit seiner Ehefrau, die ebenfalls Raumausstattermeisterin ist, führt er in vierter Generation das Traditionsunternehmen im baden-württembergischen Metzingen.

„Mein Ziel ist, gemeinsam mit den Mitgliedern und Mitarbeitern den SÜDBUND langfristig durch gemeinschaftliche Beschaffung, nachhaltige Kostenoptimierung und innovative Dienstleistungen so aufzustellen, dass unsere Mitgliedsbetriebe auch weiterhin dauerhaft wettbewerbsfähig sind“, sagt Thomas Reusch. „Ebenso sehe ich den SÜDBUND als wichtigen strategischen Partner für unsere Mitgliedsbetriebe.“

Klaus Kurringer, hauptamtlicher Vorstand der SÜDBUND eG, begrüßt die neue noch engere Zusammenarbeit mit Reusch. „Ich freue mich, mit Thomas Reusch gemeinsam den SÜDBUND weiterzuentwickeln.“ Gleichzeitig dankt Kurringer Andreas Well. „Andreas Well und ich starteten 2008 als Vorstände bei SÜDBUND. Gemeinsam gelang es uns, die Genossenschaft durch schwierige Zeiten zu führen und immer wieder neue Impulse zu geben sowie ein leistungsstarkes Angebot zu formen.“

Der neue nebenamtliche Vorstand Thomas Reusch (links im Bild) mit dem geschäftsführenden Vorstand Klaus Kurringer (rechts im Bild)

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: Südbund