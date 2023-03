Über den Auftraggeber

Unser Auftraggeber ist die größte Einkaufsgemeinschaft im Bereich aller Möbelkategorien und der Innenraumausstattung in Österreich. Seit Jahrzehnten definiert man sich als verlässlicher Partner für die Handelsbetriebe wie auch im Lieferantennetzwerk. Hohe Servicequalität und kundenindividueller Support für die Retailbetriebe garantieren seit Jahren den Mehrwert in der gegenseitigen Zusammenarbeit. Im Zuge einer Nachfolge wird eine Position als Verkäufer im Außendienst für alle Produkte und Dienstleistungen besetzt. Hierfür suchen wir eine ambitionierte Persönlichkeit, die bereits erste Erfahrungen in der Branche gesammelt hat und nun im Außendienst durchstarten möchte.