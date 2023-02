WK Wien: Wir suchen Wiens innovativste Betriebe

„Die Wiener Unternehmer sind innovativ. Vielfalt, Kreativität und flexibles Agieren zeichnen sie aus. Das stellen sie seit Jahren – zuletzt auch in Krisenzeiten – täglich unter Beweis“, betont Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Mit dem Innovationspreis MERCUR sollen auch heuer wieder Betriebe, deren innovative Ideen bereits auf dem Markt Fuß gefasst haben, vor den Vorhang geholt werden.

Der Preisträger in der Kategorie Nachhaltigkeit im Vorjahr war Revo Foods GmbH, die mit einem pflanzenbasierten Fisch aus 3D-Lebensmitteldruck beeindruckte. Die Neuheit des Produkts war die Struktur eines nicht verarbeiteten Lebensmittels, vergleichbar mit einem Steak. Revo Foods Ziel war es, europäischer Marktführer für pflanzenbasierten Fisch zu werden. Heute gibt es den veganen Lachs in über zwanzig europäischen Ländern. In Österreich und Deutschland ist er auch in Supermärkten erhältlich. „Beim veganen Räucherlachs sind wir europäischer Marktführer“, sagt Robin Simsa, CEO von Revo Foods, stolz.

Jetzt einreichen für den MERCUR 2023

Wer sind 2023 die innovativsten Unternehmen der Stadt Wien? Die Wirtschaftskammer Wien wird diese auch heuer wieder mit dem MERCUR Innovationspreis auszeichnen. Jene Betriebe kommen ins Rampenlicht, die mit ihrer Innovationskraft einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg und Wachstum der Wiener Wirtschaft leisten.

Einreichen ist von 1. März bis 12. April 2023 möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Wirtschaftskammer Wien, die Innovationsprojekte in Wien entwickelt und realisiert haben. Ein Preis von je 4.000 Euro winkt in den vier Kategorien: Digitalisierung, Gesundheit, Kreativität und Nachhaltigkeit.

Innovationspreis mit über 30-jähriger Tradition

Der MERCUR Innovationspreis wird seit 1987 jährlich an Wiens innovativste Betriebe vergeben. Die langjährige Geschichte hat bereits mehr als 190 Preisträger hervorgebracht. Traditionell wurde der Preis immer in jenen Kategorien vergeben, die die Stärkenfelder der Wiener Wirtschaft abbilden; das sind Gesundheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kreativität. Beim Innovationspreis können alle Wiener Betriebe sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen einreichen. Einzige Voraussetzung ist, dass die Projekte entweder bereits am Markt sind oder eine wirtschaftliche Verwertung unmittelbar und nachweislich bevorsteht.

Der MERCUR ist als Innovationspreis des Bundeslandes Wien Vorläufer für den „Staatspreis Innovation“. Gemäß den Statuten dieser Auszeichnung entsendet die Wirtschaftskammer Wien die am besten geeigneten Projekte an diesen Wettbewerb.

Infos zum Preis und zur Einreichung: https://wko.at/wien/mercur

Quelle: WK WIEN