ASSMANN stellt personelle Weichen für die Zukunft

Die ASSMANN Büromöbel GmbH & Co KG geht mit einer neu formierten Geschäftsleitungsstruktur in die Zukunft. Seit 15. Februar dieses Jahres ist Karla Aßmann jetzt offiziell als Geschäftsführerin in die Leitung des Familienunternehmens mit eingestiegen. In einer Vertriebs-Doppelspitze übernimmt sie zusammen mit Michael Vogel, bisheriger Geschäftsführer der ASSMANN Digital GmbH, die Gesamtverantwortung für den Vertrieb national. Der bisherige Geschäftsleiter Vertrieb national, Kersten Fischhöfer, übernimmt auf eigenen Wunsch innerhalb des Vertriebsbereichs den strategischen Ausbau und die Weiterentwicklung des für den langfristigen Erfolg des Unternehmens immer wichtiger werdenden Key-Account-Managements.

Mittelfristig wird Karla Aßmann als 4. Familiengeneration die Geschicke des Meller Büromöbelherstellers lenken und somit sicherstellen, dass die Werte als inhabergeführtes Familienunternehmen auch langfristig weitergelebt werden. ASSMANN bleibt auch in Zukunft ein verlässlicher Partner des Fachhandels und seiner Kunden sowie darüber hinaus ein regional verwurzelter und attraktiver Arbeitgeber für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Abgerundet wird die Neustrukturierung der ASSMANN Geschäftsleitung durch den Ausbau der Human Ressources-Abteilung in einen eigenständigen Geschäftsleitungsbereich, der zukünftig durch den bisherigen Personalleiter Alexander Epping verantwortet wird.

Dirk und Karla Aßmann

„Wir sind organisatorisch und personell gut aufgestellt und verfolgen unseren strategischen Plan konsequent weiter. Die Neubesetzung der Geschäftsführung ist dabei der nächste logische Schritt zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge, für die wir früh unsere Zukunftsziele definiert haben“, so Dirk Aßmann. Der geschäftsführende Gesellschafter betont: „Ich bin überzeugt, dass wir mit den neuen Verantwortungen und Strukturen die richtigen Schritte für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens eingeleitet haben.“

Die neuen ASSMANN Geschäftsleitungsbereiche ab 15. Februar 2023 in der Übersicht:

Doppelspitze als Zeichen für die Bedeutung des Vertriebs

Die neue Vertriebs-Doppelspitze ist das Ergebnis reiflicher Überlegungen, das Unternehmen für die Zukunft optimal aufzustellen und die Werte eines Familienunternehmens nicht zu verlieren. Michael Vogel, seit über einem Jahr Geschäftsführer der ASSMANN Digital GmbH, übernimmt in seiner neuen Rolle die Gesamtverantwortung für die Vertriebsregionen Nord und Süd sowie das Key Account Management. Michael Vogel bleibt Geschäftsführer der ASSMANN Digital GmbH. Karla Aßmann wird in ihrer Position die Bereiche Workplace Consulting, Customer Service sowie die Service- und Montage-Dienstleistungen verantworten und weiterentwickeln.

Ausbau des Key-Account-Managements

Strategisch weiterentwickelt werden soll mit Blick auf die Herausforderungen und Ziele des Familienunternehmens auch das Key-Account-Management. Der langjährige Geschäftsleiter Vertrieb national, Kersten Fischhöfer, wechselt auf eigenen Wunsch in das Key-Account-Management und wird in enger Abstimmung mit den Vertriebspartnern agieren und vertriebliche Aktivitäten bündeln.

Human Ressources jetzt eigener Geschäftsbereich

Die ASSMANN Geschäftsleitung wird ab sofort um das Ressort Human Resources erweitert. „Die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur auf allen Ebenen und die Etablierung einer lernenden Organisation sind für uns strategische Handlungsfelder, die auf Geschäftsleitungsebene auf Augenhöhe weiterentwickelt werden“, so Karla Aßmann. Wir freuen uns, dass wir unseren Personalleiter, Alexander Epping, für diese strategische Position gewinnen konnten.

Die weiteren ASSMANN Geschäftsbereiche und Verantwortlichkeiten bleiben bestehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.assmann.de

Quelle: ASSMANN MÖBEL/Fotos: Ina Fassbender