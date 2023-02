Kochen mit intelligenten Geräten – berbel vernetzt Dunstabzug und Kochfeld

Küchengeräte mit Mehrwert, die Lösungen für die exklusiven Ansprüche des Kunden bieten. So gibt es Backöfen, die unterschiedliche Menüzutaten gleichzeitig fertiggaren. Und intelligente Kochfelder, die einfachste Bedienbarkeit beim Kochen ermöglichen, da sie mit der Dunstabzugshaube gekoppelt sind.

Intelligentes Kochfeld kommuniziert mit innovativem Dunstabzug

Beim Einschalten des berbel Kochfeldes startet der berbel Dunstabzug automatisch über Bluetooth. Dieser bewährte Funkstandard ermöglicht auf kurzer Distanz, dass zwei gekoppelte Geräte miteinander kommunizieren. Während der Zubereitung von Speisen lässt sich die Haube mit allen Funktionen über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern: Unterschiedliche Leistungsstufen des Lüfters können je nach Kochvorgang ausgewählt werden. Das Licht der Haube wird ebenfalls über die Steuerung am Kochfeld einfach an- und ausgeschaltet. Selbst die Liftfunktion der Skyline Inselhauben, das Herauf- und Herunterfahren, ist möglich. Beim Ausschalten des Kochfeldes wechselt die Haube in die Nachlauffunktion und schaltet sich danach ab.

Das berbel Panoramakochfeld mit integrierter Haubensteuerung im schmalen Format passt mit den Maßen 900 x 400 mm perfekt zu den Inselhauben der Skyline Serie. Aber auch im konnektiven Zusammenspiel mit einer berbel Wand-, Kopffrei- oder Inselhaube bietet das Kochfeld die optimale Kombination für maximalen Komfort und Funktionalität beim Kochen. Innovative Features, die Freude in die Küche bringen, diesen Anspruch vertritt der Dunstabzugsspezialist berbel aus dem westfälischen Rheine.

Die berbel Inselhaube Skyline Edge und das Panoramakochfeld kommunizieren durch integrierte Lösungen

Quelle: berbel