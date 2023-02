IFN nimmt als Aussteller an der interzum Guangzhou teil

Die Messe findet seit 2004 jährlich auf dem inzwischen rund 300.000 m² großen Messegelände Pazhou statt. Vor der Coronapandemie zählte sie rund 2.000 Aussteller und rund 200.000 Fachbesucher. Bis 2020 präsentierten sich stets deutsche wie internationale Furnierhersteller und -händler erfolgreich als Aussteller der reinen Fachmesse. In diesem Jahr wird erstmalig die Initiative Furnier + Natur (IFN) mit einem Informationsstand im Bereich des deutschen Gemeinschaftstandes auf der Messe vertreten sein.

Der deutsche Gemeinschaftsstand ist in diesem Jahr der einzige internationale Pavillon der Messe. Die erwarteten rund 150 weiteren internationalen Aussteller werden ihre Produkte über das große Gelände verteilt präsentieren. Neben der IFN zeigen weitere deutsche Zulieferer und Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen auf dem vom Bundeswirtschaftsministerium finanziell geförderten „German Pavilion“ ihre Produktpalette und ihre Neuheiten für die Möbelindustrie. Es wird auf dem deutschen Gemeinschaftsstand daher ein reger Zulauf und ein besonders großes Interesse der chinesischen Fachbesucher erwartet. Der ökologische und einzigartige Werkstoff Furnier überzeugt auch chinesische Möbelhersteller im mittleren und gehobenen Angebotssegment sowohl für den einheimischen als auch für den internationalen Markt. Die Exporte chinesischer Möbel nach Deutschland nehmen seit Jahren stetig zu und haben während der Coronapandemie noch einmal deutlichere Erfolge erzielen können.

„Auch wenn sich internationale Handelsströme verlangsamen und aktuell insgesamt reduzieren, wird es doch immer Produkte geben, die eine weltweite Nachfrage erleben. Dies gilt insbesondere für einzigartige Furniere, die fernab ihres Ursprungsgebietes in anderen Teilen der Welt schöne Möbeloberflächen oder elegante Lösungen im Innenausbau werden sollen“, so Ursula Geismann, Geschäftsführerin der IFN, und kommentiert: „Die Einzigartigkeit von Furnier sollte man keinem noch so weit entfernten Weiterverarbeiter vorenthalten.“

Der deutsche Gemeinschaftstand der interzum Guangzhou befindet sich für die Zulieferer traditionell in Halle 15.1 und für die Holzbearbeitungsmaschinen in Halle 11.1. Der IFN-Infostand heißt die chinesischen Fachbesucher mit Informationen und Bildmaterial willkommen und macht auf die im Mai in Köln stattfindende Muttermesse interzum aufmerksam, auf der sich die Interessierten ein direktes Bild von der Furniervielfalt bei den IFN-Mitgliedsunternehmen machen können.

Weitere Informationen zu Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN