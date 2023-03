Wohnen & Interieur 2023 – Messeinformationen

Liebe Leserinnen und Leser bitte beachten Sie bitte folgende Information von der WKO betreffend der Messe Wohnen & Interieur in Wien.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass von 15. bis 19. März die Wohnen & Interieur 2023 in der Messe Wien stattfindet.

KR Hubert Kastinger wurde eingeladen in seiner Funktion als Bundesobmann des österreichischen Einrichtungsfachhandels im Rahmen eines Branchentalks am 15.3.2023 als Eröffnungsredner teilzunehmen. Wir freuen uns aber auch mitteilen zu dürfen, dass die EBS Kuchl nicht nur mit einem Stand auf der Messe vertreten sein wird, sondern bedanken uns auch bei Mag. Barbara Eckereder, Präsidentin der EBS Kuchl, dass Sie nicht nur die Schule auf der Messe repräsentieren wird, sondern auch am Branchentalk teilnehmen wird.

Seitens der Messe wurde uns für die Obleute, Funktionäre und Mitglieder der Wirtschaftskammer folgender Tan Code zur Verfügung gestellt, mit welchem die Messe zu einem kostenlosen Eintritt für Fachbesucher am Eröffnungstag der Wohnen & Interieur 2023, am Mittwoch, 15. März 2023 in die Messe Wien einlädt.

IHR TAN-CODE: WOHNEN15MAERZ23

So lösen Sie Ihren Tan-Code ein:

1. Gehen Sie vor der Messe auf https://www.wohnen-interieur.at/gutschein

2. Geben Sie Ihren persönlichen TAN-Code ein und bestätigen Sie mit “Überprüfen”.

3. Geben Sie danach Ihre persönlichen Daten ein und klicken Sie “Speichern und zum Warenkorb” und beenden Sie dann, wie im Ticketshop angegeben, Ihre Bestellung.

4. Drucken Sie Ihr Ticket aus oder speichern Sie es auf Ihrem Smartphone.

5. Nehmen Sie Ihr Ticket gedruckt oder digital zur Messe mit. Vor Ort muss es nur noch gescannt werden.

Bitte beachten Sie: Jeder Besucher muss eine eindeutige, individuelle E-Mail Adresse für seine Registrierung zum Messebesuch nutzen.

Jeder Tan Code ist nur einmalig einlösbar.

Freundliche Grüße

KommR Ing. Hubert Kastinger

Quelle: WKO