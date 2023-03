KÜCHE 2023 Das Kompetenz-Magazin für den Fachhandel

Nachhaltigkeit und Regionalität

Das perfekte Küchen-Design, individuelle Ausstattung und smarte Ideen zum Energiesparen stehen im Zentrum dieser Ausgabe von KÜCHE. In bester KÜCHE-Manier garantiert das druckfrische Magazin ausgesuchte Produktvielfalt mit nachhaltigen Tipps zum bewussten Genuss. Saisonal und selbstgemacht, das ist auch die Domäne des aktuellen Cover-Models. Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, ist eine echte Pionierin in Sachen Foodblogging und heute als Verlegerin, Autorin und Coach rund ums gute Essen on- und offline sehr erfolgreich.

Individualität im Fokus

Rechtzeitig für den Einsatz bei den ersten regionalen Hausmessen der Europa Möbel Handelspartner erscheint die neue Ausgabe von KÜCHE jährlich Ende Jänner. Für einen professionellen und erfolgreichen Werbeauftritt erhält jeder Händler auf Wunsch sein ganz indivduelles Küchenmagazin mit eigenen Bildern und Text im Editorial bis hin zur gänzlich individuellen Cover- und Rückseitengestaltung im Corporate Design.

Print & Digital

Mit der Kombination aus Print und Digital erreicht der Europa Möbel Handelspartner seine potentielle Zielgruppe mittels Cross-Media-Marketing auf allen Kanälen. Das interaktive Magazin bietet dem Leser attraktive Zusatzinhalte wie Videos, Bilder oder die Online Küchencheckliste. Umgesetzt wurde das perfekte Marketinginstrument gemeinsam mit einer österreichischen Agentur und einer regionalen Druckerei.

Bild-/Videodatenbank

Die Europa Möbel Bilddatenbank stellt allen Partnern das topaktuelle Bild- und Videomaterial des Magazins KÜCHE zum komfortablen Download zur Verfügung. Die breite Palette an Produktneuheiten der führenden Hersteller wird gerne für regelmäßige Postings auf den Social Media Kanälen sowie Beiträgen auf den Webseiten verwendet.

Blättern Sie durch: kueche-magazin-2023.at

Weitere Informationen finden Sie unter europamoebel.at

Quelle: Europa Möbel