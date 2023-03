Sonae Arauco auf der EuroShop 2023

„Die diesjährige EuroShop war für uns der erste große Messeeinstieg nach der Pandemie – ein geglückter Auftakt, der zugleich auch auf eine großartige Interzum hoffen lässt“, so Markus David, Sales & Specification Manager bei Sonae Arauco.



Die Euroshop ist die weltweit größte Plattform für den Handel und findet alle drei Jahre in Düsseldorf statt. Somit ist die Messe auch zentraler Anlaufpunkt für Ladenbauer, Architekten und Zulieferer. Der internationale Holzwerkstoffhersteller Sonae Arauco zeigte mit der dekorativen Marke Innovus beispielhaft auf, wie Design und technische Performance mit Umweltverträglichkeit einhergehen und dabei globale Trends für den Retail-Sektor aufgreifen.

Kundenbindung durch Design

Der Holzwerkstoffhersteller zeigte auf dem Gemeinschaftsstand des Deutschen Ladenbau Verbandes (dlv) in Halle 11 exemplarisch einen Shop, der vor allem eines ist: Inspirationsquelle und Ort der Behaglichkeit. Umgesetzt wurde dies mit warmen Hölzern, authentischen Fantasies und attraktiven Unis von Innovus. Die Kollektion umfasst ein zeitgemäßes und vielfältiges Angebot an Dekoren und exklusiven Oberflächentexturen für beschichtete Platten, Schichtstoffe oder Verbundelemente. Der Messestand präsentierte nach dem Leitgedanken „Feel@Home Shopping” eine Wohlfühloase, die nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen einlädt. „Denn auch im hektischen Treiben der Einkaufspassagen können sich Kunden mittels geschickt gewählten Oberflächenkombinationen wie zu Hause fühlen“, so David. Ein konkretes Beispiel dafür ist etwa das Zusammenspiel von Titanium Dark | Super Matt, für ein exklusives Ambiente, mit Timeless Oak Biscuit | Fusion, eine einzigartig natürliche, helle Eichenoptik.

Das Motto „Feel @Home Shopping“ spielt auch auf die Tatsache an, dass nicht nur große E-Commerce-Händler das Einkaufen von zu Hause aus ermöglichen, sondern auch kleinere stationäre Läden. Sie werben in ihren physischen Geschäften für den eigenen Webshop, sodass die Kunden animiert werden, später vom Wohnzimmer aus per Tablet zu bestellen. Es ist nicht mehr notwendig, die gesamte Kollektion im Laden vorzuhalten. Die Verkaufsfläche kann so beispielsweise einer gemütlichen Lounge-Ecke mit warmen und authentischen Oberflächen weichen.

Nachhaltige Materiallösungen für Ladenbauer

Der Nachhaltigkeitsgedanke kommt nicht nur durch das Konzept eines langlebigen Designs und weiteren Qualitätsmerkmalen zum Tragen: Auch die Kreislaufwirtschaft gehört bei Sonae Arauco zu einem maßgeblichen Prinzip. Die Steigerung der effizienten Nutzung des Holzrecyclings stellt einen der strategisch wichtigsten Investitionsbereiche dar. Daher beträgt der Anteil des recycelten Holzes bei der Spanplattenproduktion bei Sonae Arauco bereits in einigen Fällen über 65 Prozent. Beim verwendeten Frischholz setzt Sonae Arauco auf nachhaltige und verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen – und dies zu 100 Prozent. Auch aus diesem Grund hat Sonae Arauco mit der Produktserie Innovus MFC den Green Product Award 2022 gewonnen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaearauco.com

Quelle: Sonae Arauco