Wohnen & Interieur 2024 wurde zum Event rund ums Wohnen und Einrichten

Parallel zur „Wohnen & Interieur“ fanden auch die „Wiener Immobilien Messe“ und die „Ferien-Messe Wien“ statt. Bei der „Wohnen & Interieur“ durfte Veranstalter RX Austria 36.086 Besucher in den Hallen A und B der Messe Wien begrüßen.

Nachhaltigkeit und Regionalität im Fokus

Die „Wohnen & Interieur“ bot alles rund um das Thema Einrichtung, von zahlreichen Küchenausstellern über Komplettausstatter bis hin zu Wohnzimmer, Schlafzimmer, Sanitär und Garten. Dabei präsentierten die Aussteller Objekte, die Design, regionale Produktion und kurze Transportwege verbinden. „Die ‚Wohnen & Interieur´ hat gezeigt, wie sich die Veränderungen im Lebensstil der Menschen auch im Einrichtungsbereich widerspiegeln: Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen dabei eine genauso große Rolle wie Individualität und Design“, berichtet Ivo Sklenitzka, CEO vom Veranstalter RX Austria.

Diese Einschätzung bestätigen auch die Aussteller: „Studio Dissauer legt Wert auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Einsatz von Naturmaterialien, um unseren Kunden zukünftig den perfekten Wohnraum für Familienleben und Freunde bieten zu können“, erklärt Christoph Dissauer vom gleichnamigen Einrichtungsstudio, das auf Markenküchen, Maßmöbel, Türen und Böden spezialisiert ist. „Als Komplettausstatter und Anbieter von gesamten Wohnkonzepten können wir im Sinne der Nachhaltigkeit mit unserem eigenen Tischlerhandwerk und dem Einsatz von regionalen Lieferanten die Wohntrends in jedem Raum unserer Kunden umsetzen.“

Gute Stimmung unter Besuchern und Ausstellern

„Die Branche ist gerade am besten Weg, sich zu erholen“, analysiert Verena Ulrich-Hollerer von der Tischlerwerkstätte Ulrich. „In den letzten beiden Monaten ist die Nachfrage extrem gestiegen, das Interesse ist da. Es wird doch noch gebaut und mein Gefühl ist sehr positiv.“

Die Besucher der „Wohnen & Interieur“ zeigten sich in Kauflaune, was auch Barbara Riedl bestätigt: „Die gesamte Branche ist wieder im Aufschwung und auch das Format Messe funktioniert nach wie vor, wie man in den letzten fünf Tage beobachten konnte. Unser neues Konzept mit mehr Eventcharakter und einem verstärkten Messeerlebnis durch Pop Up Area, Selfmade-Workshops und StarköchInnen ist voll aufgegangen“, zieht die Hauptverantwortliche der Messe positive Bilanz.

„Auch unser Design Sale am letzten Messetag, bei dem unsere Aussteller Design-Stücke preisreduziert angeboten haben, wurde von den Besuchern gut angenommen“ , ergänzt Messeleiterin Gabriele Riegler. „Besonders toll finde ich, dass wir heuer eine sehr gute Mischung von Ausstellern hatten – vom kleinen Pop Up Store über klingende Design-Marken bis hin zu Branchenriesen.“



„Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir nach so langer Zeit wieder auf der größten ‚Wohnen & Interieur‘ Messe Österreichs vertreten sind“, berichtet Jan Janko, IKEA Austria Selling Manager, der prognostiziert, dass in Zukunft flexible Wohnlösungen gefragt sein werden. „Durch die Pandemie hat das eigene Zuhause mehr an Bedeutung gewonnen. Früher trennten die Menschen Arbeit und Zuhause, jetzt tendieren sie zu Räumen für vielfältige Zwecke und Aktivitäten. Vor einem Jahrzehnt verließen die Menschen oft ihr Zuhause, um außerhalb zu essen, Sport zu treiben, zu arbeiten oder sich zu unterhalten. Die Pandemie hat hier einiges verändert. Heutzutage sehnen sich die Menschen nach einem Platz in ihren eigenen vier Wänden, um ihren Hobbys und Interessen Raum zu geben.“

Die Marke „Wohnen & Interieur“ kommt bei den Ausstellern gut an: „Österreich ist seit vielen Jahren einer unserer wichtigsten Exportmärkte. Gerade in unserem Jubiläumsjahr bleibt die ‚Wohnen & Interieur‘ in Wien daher eine hervorragende Basis für die erfolgreiche Vermarktung unserer Jubiläumsneuheiten“, sagt Jens Kittel, Brand Manager der deutschen Design-Marke ROLF BENZ, die heuer ihr 60-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Beratung und Vergleich stehen im Vordergrund

Nina Schulmeister von Handwerk Design- und Möbelmanufaktur schätzt das Format Messe, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen: „Wir möchten diese Möglichkeit gerne wahrnehmen, um uns, unsere Firma und unsere Philosophie zu präsentieren und zu repräsentieren. Wir zeigen eine Auswahl an unterschiedlichen Stilrichtungen, Farben und Materialien mit Fokus auf Küchen und Polstermöbel. Dies erlaubt uns, den Kunden die Unterschiede, Vor- und Nachteile zu erläutern. Wir wollen unser Wissen und unsere Expertise an die Messebesucher weitergeben, sodass ihnen die Entscheidung, was das Beste für sie ist, leichter fällt und sie mit einem deutlichen Mehrwert von unserem Messestand gehen.“

Trends im Garten

Auch für den Bereich Outdoor und Garten hat die „Wohnen & Interieur“ eine große Auswahl an Ausstellern, die vom kleinen Balkon bis zum großen Garten Freiraum sowohl mit modernen Möbeln als auch mit duftenden Blumen ausstatten.

Aufgrund des großen Erfolgs steht auch das Datum der nächsten „Wohnen & Interieur“ bereits fest: 12.-16. März 2025, Messe Wien

