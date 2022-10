XXXLutz Flagshipstore in Brunn am Gebirge, Österreichs größtes Möbelhaus, eröffnet neu nach Totalumbau

XXXL Flagshipstore auf ca. 36.000 m2 – 11 Millionen Euro Investitionssumme

„Der neue XXXLutz ist der neue Flagshipstore der XXXLutz Gruppe. Im neuen XXXLutz Einrichtungshaus werden die neuesten Trends und Erkenntnisse aus ganz Europa aufgegriffen und in einem XXXL Möbelhaus gebündelt gezeigt“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. „Damit ist der XXXLutz in Brunn am Gebirge nun das modernste Einrichtungshaus Europas.“ Mit den Investitionen in Österreich, allen voran im größten Möbelhaus Österreichs in Brunn am Gebirge unterstreicht XXXLutz die Bedeutung der stationären Möbelhäuser. „Wir glauben zu 100 % an den stationären Handel und sind gerne nahe bei unseren Kunden, und die Kunden lieben es vor Ort im Möbelhaus Produkte zu fühlen, zu spüren und auszusuchen“, so Mag. Thomas Saliger weiter.

XXXL Marken, Auswahl und Wohntrends in allen Abteilungen

Alle Ausstellungsmöbel wurden neu platziert und um neueste Sortimente ergänzt. Ein besonderes Highlight ist die eigene „Carry Home“-Abteilung im Untergeschoss der Filiale, in der die aktuellsten Trends für junges Wohnen abgebildet sind. Hier sind auf 3.700 m2 Verkaufsfläche alle Bereiche des modernen, günstigen und jungen Wohnens – von Speisezimmer über Wohnen bis Schlafen – kompakt zusammengeführt. Kompetente, junge Einrichtungsprofis führen dabei die Kunden durch das üppige Sortiment, von dem der Großteil sofort verfügbar und mitnahmebereit ist.

Einzigartig ist auch das neue XXXL Küchenkompetenzzentrum. Im Herzstück der XXXL Küchenausstellung, die unglaubliche 100 Ausstellungsküchen umfasst, dreht sich alles rund um die Küchenausstattung. Von Arbeitsplattenmaterialien wie Naturstein, über die neuesten energiesparenden und digital vernetzten Küchengeräte bis hin zu pflegeleichten Glasrückwänden lässt sich hier alles bestaunen was zu einer modernen Küche gehört.

Auch die Badezimmerabteilung erstrahlt in neuem Glanz. Im Zuge des großflächigen Umbaus wuchs hier die Anzahl der ausgestellten Badezimmer von 100 auf 170 Bäder.

„Wir freuen uns in punkto Auswahl und günstige Preise neue Benchmarks am österreichischen Möbelmarkt zu setzen und die Nr. 1 Position in Österreich weiter auszubauen“, so Mag. Thomas Saliger weiter.

Neuste Filialtechnik und Photovoltaik im Einsatz – Autarke Energieversorgung im größten Möbelhaus Österreichs

Die XXXLutz Gruppe investierte in Brunn am Gebirge rund 11 Mio. Euro in den Umbau des Standorts. Auf dem Dach der Filiale wurde eine großflächige Photovoltaik-Anlage installiert, die eine Kapazität von 500.000 Kilowattstunden pro Jahr produziert. Die Leistung der Anlage reicht zur Eigenversorgung des gesamten Hauses, überschüssige Energie wird ins Netz eingespeist.

Mit der topaktuellen Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik ist der XXXLutz in Brunn am Gebirge die modernste Filiale der XXXLutz Gruppe. Die gesamte Beleuchtung wurde auf umweltschonende LED-Technologie umgerüstet.

Digitale Preisschilder ermöglichen es ab sofort, Angebote und Aktionen, ohne Verzögerung und ohne aufwändiges Ausdrucken von Preisschildern, direkt am Regal anzuzeigen. Für die 3D-Planung individueller Kundenwünsche und individueller Produktkonfiguration wurden alle XXXLutz Einrichtungsberater mit Tablets ausgestattet. Damit sind stets alle Infos parat und auch Konfigurationen jederorts direkt beim Produkt in der Ausstellung möglich. Zusätzlich stehen viele Planungs-PCs für die individuelle Gestaltung zur Verfügung.

Neues XXXL Restaurant mit über 300 Sitzplätzen

Wie im gesamten Möbelhaus blieb auch im Restaurant kein Stein auf dem anderen. Der Gastraum mit nun 311 Sitzplätzen wurde völlig neu designt. Wie gewohnt werden während der gesamten Geschäftszeit durchgehend warme Speisen zu einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis angeboten. Und auch für die kleinsten Gäste wird der Besuch des XXXL Einrichtungshauses dank der über 65 m2 großen XXXL Kinderwelt zum Vergnügen.

Über 300 bisherige Mitarbeiter freuen sich auf die Wiedereröffnung – 80 zusätzliche neue Arbeitsplätze – bis Ende des Jahres 380 Mitarbeiter am Standort in Brunn am Gebirge

„Ein großes Dankeschön gilt unseren bisherigen 300 Mitarbeiter, davon 30 Lehrlinge, die in der Umbauphase enormes geleistet und geschaffen haben“, so Thomas Saliger. Mit dem Umbau und der Erweiterung werden zusätzlich ca. 80 neue Arbeitsplätze am Standort geschaffen. Auch 5 – 10 Lehrlinge werden für das Jahr 2022 noch gesucht beim XXXLutz in Brunn am Gebirge. Interessierte, junge Talente finden genauere Infos auf karriere.xxxlutz.at. Bewerbungen können an karrierechance@xxxlutz.at eingereicht werden oder gerne einfach direkt in der Filiale.

Die größte Eröffnung im größten Möbelhaus Österreichs in Brunn am Gebirge – Kunden profitieren von 10.000en Eröffnungsangeboten

Direkt vor Ort findet an den drei Eröffnungstagen das größte XXXL Ladenspiel mit Live-Moderation statt. Am Samstag, 29. Oktober moderiert Robert Kratky ab 14:00 Uhr. Dabei werden XXXL Gutscheine, Aktivurlaub, ein Kinderurlaub und Warengutscheine im Gesamtwert von 10.000 Euro verlost. Ein/e glückliche/r Gewinner/in darf sich außerdem über einen neuen CUPRA Born, 100 % elektrisch, freuen. Außerdem gibt es ein Meet & Greet mit der Familie Putz und Matthias Schweighöfer, direkt am roten Stuhl, zu gewinnen.

Am zweiten Eröffnungswochenende können besonders Mutige an der „Fahrt auf den roten Stuhl“ teilnehmen und die wundervolle Aussicht auf dem roten Stuhl genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz