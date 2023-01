XXXLutz Gruppe: Beteiligung an Braun Möbel-Center fixiert. Bundeskartellamt gibt Zustimmung

Die XXXLutz Gruppe, mit Sitz in Wels, und Braun Möbel-Center, mit Sitz in Reutlingen, freuen sich über die endgültige Fixierung der strategischen Partnerschaft. Das Bundeskartellamt hat die Beteiligung der XXXLutz Gruppe in Höhe von 50 % an der Braun Möbel-Center GmbH & Co. KG freigegeben.Die 50/50 Partnerschaft mit Braun Möbel-Center stärkt die Marktposition, schafft Zukunftsperspektiven und sichert die vielen Arbeitsplätze ab.

Insgesamt 10 neue Einrichtungshäuser mit mehr als 1.000 Mitarbeitern werden Teil der XXXLutz Gruppe

XXXLutz beteiligt sich an der in Süddeutschland und im Saarland tätigen Möbelhauskette Braun Möbel-Center mit 10 Möbelhäusern (Reutlingen, Freiburg, Offenburg, Singen, Freudenstadt, Bad Dürrheim, Bad Saulgau, Homburg-Einöd, Konstanz, Jettenburg) und über 1.000 Mitarbeitern. Die Braun Möbel-Center Möbelhäuser werden im Jahr 2022 einen Umsatz von über 200 Millionen Euro erreichen. XXXLutz erwirbt 50 % der Anteile an der Möbelhauskette.

„Die neu erworbenen Betriebe passen ideal zum XXXL-Konzept und sind an ihren Standorten Marktführer durch überlegene Auswahl“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

„Für mich war es wichtig, zusammen mit dem Marktführer in Deutschland, die strategische Weiterentwicklung der Braun Standorte und des Onlinehandels gewährleisten zu können. Mit der 50/50 Partnerschaft werden die Interessen beider Partner gleichermaßen gewährleistet“, so Matthias Bader, Geschäftsführer und Inhaber der Braun-Möbel-Center GmbH & Co KG.

Die Geschäftsführung bleibt weiterhin in den Händen des bisherigen Inhabers Matthias Bader und dem langjährigen Geschäftsführer Christoph Bürker.

