ZOW – neuer Termin im Mai 2022

Im Sinne eines vertrauensvollen Miteinanders sind wir im engen Austausch mit unseren Ausstellern, Branchenvertretern und Besuchern. Bei den vielen Gesprächen hat sich abgezeichnet, dass für die meisten weder eine Ausstellerbeteiligung noch ein Besuch der ZOW im Februar 2022 in Frage kommt und sie unter den zurzeit herrschenden Rahmenbedingungen erhebliche Zweifel an einer erfolgreichen Durchführung der ZOW in wenigen Wochen haben.

Wir sind daher zu der Überzeugung gekommen, dass wir zu dem ursprünglich geplanten Zeitpunkt der ZOW dem Anspruch der Messe als wichtiger Branchenevent nicht gerecht werden können. Deshalb verschieben wir die ZOW einmalig in den Mai 2022, denn wir halten unverändert an der ZOW fest.

Der fachliche Austausch und das Networking bilden auf jeder ZOW die Grundlage für zukunftsorientierte Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte. Damit sorgt die ZOW auch mit ihrem neuen Termin vom 3. bis 5. Mai 2022 für die wichtigen Businessimpulse in der Branche.

Merken Sie sich den Termin für die ZOW bereits jetzt im Kalender vor

Weitere Informationen finden Sie unter www.zow.de

Quelle: ZOW