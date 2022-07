Zum neunten Mal in Folge: BLANCO ist “Top-Arbeitgeber”

Das Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands basiert auf der Analyse von Arbeitgeberbewertungen, die das Nachrichtenmagazin in Kooperation mit dem Arbeitgeber-Bewertungsportal „Kununu“ durchgeführt hat.

„Wir freuen uns sehr über das so positive Feedback von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ja zu dieser Top-Platzierung geführt hat“, betont Rüdiger Böhle, CFO der BLANCO-Gruppe. „Wir legen Wert auf ein hochwertiges Personalmanagement ebenso wie auf attraktive Rahmenbedingungen und interessante Entwicklungs-möglichkeiten. Mit dieser Auszeichnung machen wir erneut deutlich, dass wir nicht nur den Wasserplatz in der privaten Küche mit unseren Produkten, sondern auch den Arbeitsplatz in unserem Unternehmen zu einem positiven Erlebnis machen.“, erläutert Böhle.

Überzeugendes Gesamtpaket

BLANCO bietet zahlreiche Programme für seine Beschäftigten – von fachlichen und persönlichen Weiterbildungsangeboten über flexible Arbeitszeitmodelle bis hin zu Alters- und Gesundheitsvorsorge. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Arbeitsatmosphäre, die von gegenseitigem Vertrauen, von Respekt und Kommunikation auf Augenhöhe geprägt ist. Damit adressiert das Unternehmen wichtige und relevante Themen, die in Kombination BLANCO zu einem attraktiven Arbeitgeber machen. „All diese Angebote tragen zur hohen Motivation und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei“, ist sich Bernd Kratochwille, Managing Director/Head of Corporate Human Resources der BLANC & FISCHER Corporate Services, sicher. „Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der wichtigste Erfolgsfaktor, um als Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu sein. Deshalb genießen moderne und mitarbeiterorientierte Personalprozesse sowie eine ausgeprägte Unternehmenskultur einen hohen Stellenwert in der Firma, was sich auch im Wertekompass, den ‚BLANCO Global Values‘ wiederfindet.“

BLANCO, Spezialist hochwertiger Systeme für den Wasserplatz in der Küche, wurde zum neunten Mal als „Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Einen Eindruck davon, was BLANCO als Arbeitgeber so interessant macht, vermitteln Rüdiger Böhle (CFO) und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem kurzen Video: https://www.youtube.com/watch?v=il2rcoSyllM

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO