20 Jahre FLOORIGHT – mit Wissen und Innovation am Puls der Bodenbelagsbranche

2005 gegründet, hat sich die Plattform mit Sitz in der Schweiz als unverzichtbare Wissensquelle für Bodenleger, Handwerker, Planer und Hersteller etabliert. Dank ihres umfangreichen Fachwissens und einer starken Vernetzung innerhalb der Branche leistet FLOORIGHT heute einen wertvollen Beitrag zur Förderung von technischem Wissen auf der Baustelle. Diese wertvolle Informationsquelle erleichtert Fachbetrieben den Arbeitsalltag und trägt wesentlich zur Sicherstellung hoher Qualitätsstandards auf Baustellen bei.

Von Anfang an verfolgt FLOORIGHT das Ziel, das fachgerechte Verlegen von Böden durch Zugang zu verlässlichen und aktuellen Informationen zu fördern. Die Plattform bündelt fundiertes Wissen zu technischen Standards, Normen, Herstellerangaben und praktischen Anwendungshinweisen in einer einzigartigen, ständig aktualisierten Fachdatenbank.

Mit über 14‘000 Newsletter-Abonnenten ist FLOORIGHT heute eine der wichtigsten Informationsquellen der Branche – ein digitaler Wissensort, der den beruflichen Alltag nachhaltig unterstützt. Denn nur wer versteht, wie Normen, Produkte und Anwendungen im Zusammenspiel wirken, kann exzellente Arbeit leisten.

FLOORIGHT finanziert sich ausschliesslich über Förderbeiträge von namhaften Gönner-Unternehmen der Bodenbelagsindustrie. Diese einzigartige, unabhängige Struktur garantiert die Neutralität und Glaubwürdigkeit der bereitgestellten Informationen. Über die Jahre hinweg ist es gelungen, eine starke Gemeinschaft von Unterstützern aufzubauen, die das Fortbestehen und Wachstum der Plattform nachhaltig sichern.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums blickt FLOORIGHT stolz auf zahlreiche erfolgreiche Projekte, Weiterbildungsangebote und Kooperationen zurück. Zugleich dankt das Unternehmen seinen treuen Partnern, Unterstützern und allen engagierten Fachleuten der Branche, die durch ihr Vertrauen und ihre Beiträge massgeblich zum langjährigen Erfolg beigetragen haben.

Für die kommenden Jahre setzt sich FLOORIGHT weiterhin ehrgeizige Ziele: Die Informationsplattform wird verstärkt in digitale Tools und innovative Online-Formate investieren, um Fachwissen noch effizienter und praxisnaher vermitteln zu können. So bleibt FLOORIGHT auch in Zukunft ein zentraler Impulsgeber und wichtiger Partner der Bodenbelagsbranche.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.FLOORIGHT.ch

Quelle: FLOORIGHT