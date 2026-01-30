30 Jahre XXXLutz Restaurants

„In den XXXL Restaurants servieren wir beste Qualität und ordentliche Portionen – das können unsere Gäste auch schmecken! Durchschnittlich jeder zweite Österreicher/in isst einmal pro Jahr bei uns “, freut sich Thomas Saliger, XXXLutz Unternehmenssprecher. Die Nummer 2 des weltweiten Möbelhandels gehört damit auch zu den führenden heimischen Restaurantbetreibern. Dahinter stehen viele Erfolgsfaktoren.

XXXL Speisenauswahl in Top-Qualität

Gäste in den XXXL Restaurants erleben XXXL Genuss mit tiefen Wurzeln in der österreichischen Küche. Die Auswahl reicht von vielfältigem Frühstück über Hauptspeisen, Suppen, Salate und Snacks aller Art bis hin zu speziellen Kinderspeisen, Desserts, Kuchen und Kaffee, ergänzt um saisonale Köstlichkeiten. „Unsere Speisenauswahl ist wahrlich XXXL! Dabei sind uns hochwertige Produkte, regionale Lieferanten, lokale Fleischerzeugnisse und ein ausgewogenes Angebot – darunter auch vegetarische und vegane Speisen – sehr wichtig“, berichtet Andreas Haderer, Leiter der XXXLutz Gastronomie.

Faire und familienfreundliche Preise

Die XXXL Restaurants setzen auf beste Qualität zum besten Preis. „Als einer der größten heimischen Restaurantbetreiber können wir hochwertige Produkte zu möglichst günstigen Preisen anbieten. Ein faires Miteinander ist für uns in jeder Hinsicht selbstverständlich,“ betont Thomas Saliger. Zum dreißigjährigen Jubiläum servieren die XXXL Restaurants vier Wochen lang jeden Tag eine Hauptspeise um nur 6 Euro: Neben dem legendären XXXLutz Schnitzel gibt es von 26. Jänner bis 28. Februar 2026 auch Jubiläums-Schweinebraten, -Schweinerücken, -Grillteller sowie Jubiläums-Zander und -Seelachs.

Enorme Erfahrung und große Leidenschaft im Gastro-Team

Ein Team von Gastronomiespezialisten engagiert sich für eine exzellente Qualität der Speisen und optimale Zufriedenheit der Kunden. An der Spitze steht ein gelernter Koch: Andreas Haderer aus Ried im Innkreis. Nach seiner Ausbildung kochte er erst in verschiedenen Restaurants bis auf Haubenniveau. 2007 startete er bei XXXLutz als Qualitätsmanager und übernahm 2012 die Gesamtverantwortung für alle Restaurants der XXXLutz Unternehmensgruppe. „Wir sind eine XXXL Gastronomie aus Leidenschaft! Mit unserem Team sind wir stetig dabei unser Angebot, den Service und unseren Umgang mit Ressourcen nachhaltig zu verbessern“, sagt Andreas Haderer.

Mag. Thomas Saliger mit Andreas Haderer

Begeisterte Talente aus eigenem Nachwuchs

XXXLutz gehört zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des Landes – auch in der Systemgastronomie. Fast jede fünfte österreichische Systemgastronomiefachkraft absolviert hier ihre Lehre. Die XXXL Restaurants bieten Lehrlingen eine umfassende Grundausbildung im Service und in der Küche, verbunden mit Einblicken in die Themen Marketing, Küchenorganisation, Ablaufkontrolle, Kalkulation und Planung. Darüber hinaus warten vielfältige Benefits, attraktive Arbeitszeiten und spannende Aufstiegsmöglichkeiten. „Nicht nur unsere Gäste, sondern auch unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen“, betont Andreas Haderer.

Lückenlose Herkunftsbezeichnung und laufende gastronomische Innovationen

XXXLutz zeigt sich als Vorreiter in Sachen Transparenz – weit über gesetzliche Anforderungen hinaus. Das Unternehmen hat eine freiwillige und umfassende Kennzeichnung eingeführt, woher die Zutaten in den XXXL Restaurants kommen. „Die Herkunftskennzeichnung auf unseren Speisekarten wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren vorbereitet. Unser Ziel ist es, den Gästen eine informierte Entscheidung darüber zu ermöglichen, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller kommen und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden“, erklärt Andreas Haderer. Die Innovationsfreude des Unternehmens zeigt sich auch beim Einsatz neuer Technologien. So unterstützen sympathische Serviceroboter das Personal in ausgewählten XXXL Restaurants und zaubern vielen Gästen ein Lächeln ins Gesicht.

Nachhaltigkeit und Tierwohl

XXXLutz hat sich der Herausforderung gestellt, wie Umwelt, Tierschutz und Nachhaltigkeit in großem Stil gelingen können. Dazu wurde das Tierwohl-Projekt „hütthalers Hofkultur“ ins Leben gerufen, das die gesamte Wertschöpfungskette beachtet, von der Landwirtschaft über Transport und Schlachthof bis zu Verarbeitung und Vertrieb. „Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass die Gäste unsere Speisen mit einem guten Gewissen genießen können. Genau dafür haben wir mit dem oberösterreichischen Familienunternehmen Hütthaler einen idealen Partner gefunden“, berichtet Andreas Haderer weiter.

Betrieb ausnahmslos in Eigenregie

Seit dem Start 1996 werden alle Restaurants der Unternehmensgruppe in Eigenregie betrieben. „Für uns ist die Gastronomie ein wesentlicher Bestandteil der Kundenzufriedenheit. Diese geben wir nie in fremde Hände. Nur wenn wir die Restaurants selber betreiben, können wir die Top-Qualität der Speisen, die günstigen Preise und spezielle Stammkundenvorteile garantieren“, erläutert Thomas Saliger. Zur erfolgreichen Performance gehören im Hintergrund auch Planung, Einkauf, Logistik, Technologie, Qualitätssicherung uvm.

30 Jahre Jubiläum und Start der Weltneuheit „myKas“

Das traditionelle Leberkäse-Semmerl wird ab sofort von der XXXL Gastronomie modern und kreativ interpretiert. Im XXXL Restaurant auf der Wiener Mariahilfer Straße gibt es ab sofort „myKas“: Herzhafter Leberkäse im knusprigen Gebäck mit bunten Zutaten aus aller Welt.



Leberkäse hat einen festen Platz in der österreichischen Esskultur. Besonders das warme Leberkäse-Semmerl gilt als Sinnbild für unkomplizierten Genuss. Das XXXL Restaurant in der Wiener Mariahilfer Straße präsentiert jetzt eine Weltneuheit: kreative, moderne Interpretationen des heimischen Klassikers. Der neue „myKas“ „Leberkäse around the world“ beispielsweise „Mexican Style“ mit Maiskolben, „Bauern-Art“ mit Speck, ,,Der Heurige“ mit Grammeln oder „Bavarian Style“ im Laugengebäck.



„XXXLeidenschaft und Innovationsfreude verbinden sich bei XXXLutz mit Aufmerksamkeit und Nutzen für unsere Kunden. Ob im Restaurant oder im XXXL Einrichtungshaus: Tag für Tag arbeiten wir daran, noch besser auf die Menschen einzugehen, unsere Services zu optimieren und XXXL-Vorteile zu sichern. Unser Restaurant Team geht hier seit 30 Jahren mit gutem Beispiel voran“, betont Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz