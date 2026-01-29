idd cologne 2026: Kölns Premium-Interior-Design-Event wird schon 2026 fortgeführt

Die idd cologne 2026 findet im direkten Kontext der ORGATEC (27. bis 30. Oktober 2026) statt und bildet gemeinsam mit der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions eine reichweitenstarke Messewoche für die gesamte Interior-Branche. Damit schafft die Koelnmesse bewusst einen starken, aufeinander abgestimmten Messezeitraum mit einem ganzheitlichen Angebot für Arbeits- und Contract-Welten bis hin zu hochwertigem Residential Interior Design.

Die Koelnmesse entspricht mit dieser Konstellation dem Wunsch der Industrie, sowohl Anbieterinnen und Anbietern für die Ausstattung und Gestaltung von Arbeitsumgebungen und professionell genutzten Räumen als auch Premium-Interior-Design-Marken für den Endverbrauchermarkt eine wirkungsvolle, zusammenhängende Plattform zu bieten. Die idd cologne versteht sich weiterhin als urbanes Event, das die Stadt mit ihren vielfältigen Design-Locations, Showrooms und Store-Partnern in den Mittelpunkt rückt.

hybridID: Verbindung von Workspace-, Contract- und hochwertigem Residential-Design

Unter dem Titel „hybridID” (hybrid interior design) erreichen Unternehmen auf der ORGATEC gezielt Fachbesuchende aus Büro, Objekt und öffentlichem Raum. Für den hybridID-Bereich sind die Hallen 3.2 und 4.2 vorgesehen. Am letzten Tag der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions öffnen die hybridID-Hallen am Freitagnachmittag sowie am Samstag unter der Marke idd cologne für ein erweitertes Publikum ihre Tore: Das Angebot richtet sich dann auch gezielt an Interior Professionals mit Fokus auf den privaten Wohnraum sowie an designinteressierte Privatbesuchende.

„Die Resonanz auf die idd cologne 2025 hat deutlich gemacht, welchen Stellenwert ein urbanes Interior-Design-Event in Köln einnimmt“, sagt Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse. „Wir haben erlebt, wie vielfältig Marken und Besuchende dieses Event genutzt haben: als Inspirationsraum, als Plattform für Designkultur und als Treffpunkt einer Community, die Lust auf Austausch, hochwertiges Einrichten und neue Impulse hat. Genau deshalb haben wir uns bewusst entschieden, die idd cologne bereits 2026 im direkten Kontext der ORGATEC fortzuführen und gemeinsam ein kraftvolles Event für die Interior-Design- und Contract-Branche zu gestalten.“

Klarer Fokus auf den Wohnbereich

Bei der kommenden Ausgabe schärft die idd cologne ihr Profil weiter: Das Event setzt den Fokus klar auf den Residential-Bereich und konzentriert sich auf hochwertiges Wohnen, Einrichtungstrends, Materialien und Gestaltungskonzepte für den privaten Wohnraum. Das Format richtet sich dabei gleichwertig an designaffine Fachbesuchende aus dem Interior-Umfeld sowie an interessierte Privatbesuchende.

Köln wird erneut zum Zentrum für Interior Design

Die Premiere der interior design days cologne hat gezeigt, welches Potenzial in einem urbanen Interior-Design-Event liegt: 106 teilnehmende Marken, 16 über die Stadt verteilte Locations und rund 10.000 registrierte Besuchende machten den Auftakt zu einem Erfolg und bestätigten das starke Interesse von Branche und Premium-Interior-Community an der Weiterführung des Formats.

Durch die direkte Aufeinanderfolge von ORGATEC und idd cologne entsteht in Köln eine starke Design-Woche für die gesamte Interior-Branche: von Workspace- und Contract-Themen auf der ORGATEC bis hin zu Premium-Residential-Erlebnissen im Rahmen der idd cologne.

Die ORGATEC läuft vom 27. bis 30. Oktober 2026 eigenständig mit klarem Fokus auf Fachbesuchende.

Weitere Informationen zur idd cologne finden Sie unter: www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse