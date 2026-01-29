Umfassende Modernisierung des Grünauerhofs in Wals bei Salzburg erfolgreich abgeschlossen

Neben dem Foyer wurden auch der Restaurant-Bereich und die Zimmer des Grünauerhofs mit bestem Furnier perfekt in Szene gesetzt

Die Planung und Umsetzung der Arbeiten erfolgten durch das Architekturbüro Ronacher aus Hermagor in Österreich. Das Konzept verbindet traditionelle Architektur mit modernen Elementen und legt besonderen Wert auf Komfort, Funktionalität und die kulturelle Identität der Region. „Für die baulichen Erweiterungen des Foyers, des Restaurantbereiches und der Zimmer kam unter anderem Furnier aus Fichte-Altholz zum Einsatz, das mit seiner natürlichen Struktur dem Gebäude eine warme, authentische Atmosphäre verleiht“, erklärt europlac-Geschäftsführerin Marina Röhr.

Im Zuge der Modernisierung wurde an der Nordostseite des Hotels ein neuer, viergeschossiger Bettentrakt errichtet. Das Dachgeschoss wurde optisch in zwei Giebel gegliedert, wodurch das Gebäude eine lebendigere und plastischere Erscheinung erhielt. Zwischen den beiden Satteldächern entstand zudem eine großzügige neue Eingangshalle mit Foyer, Rezeption und Verwaltungsbereichen. Auch die öffentlichen Bereiche des Hauses wurden deutlich erweitert: Im Erdgeschoss vergrößerte man die Restaurantflächen, um Gästen mehr Raum und Komfort zu bieten. Darüber hinaus wurden Wellness- und Servicebereiche modernisiert und an zeitgemäße Gästestandards angepasst. Die Erschließungsflächen sowie die Zimmerkapazitäten wurden ebenfalls optimiert, um den steigenden Anforderungen eines modernen Hotelbetriebs gerecht zu werden.

„Das Ambiente der Räumlichkeiten wird durch das verwendete Furnier perfekt in Szene gesetzt und trägt wesentlich zum großzügigen Erscheinungsbild der Modernisierung bei. Mit verhältnismäßig wenig Material – dem Filet des Baumes – wurden großflächige Bereiche naturnah und gleichzeitig modern aufgewertet. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen“ , so Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN), abschließend zu dem Projekt.

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Fotos: Monika Löff Fotografi