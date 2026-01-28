SÜDBUND Wohntage Frühjahr/Sommer 2026 – Über 1800 Besucher beim Branchenevent in Backnang

SÜDBUND Vorstand Klaus Kurringer freute sich mit Anna Reinhart, Leitung Messen und Veranstaltungen (l.) und Sarah Franke, Projektleitung Messekonzept & Grafik, über die gut besuchte Messe.

Die Gäste aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien informierten sich bei über 100 Ausstellern über Trends und Neuheiten. Mit mehr als 1800 Teilnehmenden verzeichnete die Messe, die am 21. und 22. Januar stattfand, ein deutliches Besucherplus gegenüber den vorherigen Messen.

„Unsere Wohntage waren wieder einmal der Treffpunkt in Süddeutschland für unsere Mitglieder, Kunden und Lieferanten. Sie haben eine starke Signalkraft“, resümiert Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG. „Sie sind das perfekte Netzwerk: Hier treffen Handwerk, kreative Ideen, Dienstleistungen und Hersteller aufeinander. Und besonders attraktiv ist sie, da sie für alle Fachbesucher offen ist.“

Trends, die begeistern und Nachhaltigkeit, die überzeugt

Die Messe zeigte eindrucksvoll, wie Design und Verantwortung Hand in Hand gehen. Nachhaltigkeit sei längst kein Zusatz mehr, sondern Verkaufsargument, so das Fazit von vielen Ausstellern.

Beispielsweise überzeugten die Besucher Naturoberflächen, die eindrucksvoll auf Möbelstücken verarbeitet werden können. Die Produkte aus Weinblättern, Lavendelstängeln oder Kornblumen und Co. sehen einzigartig aus und riechen zudem gut. Auch als Tapete sind sie ein Highlight in Wohnräumen.

Ein besonderer Blickfang war der neu gestaltete Trendgang. Unter den Themenwelten »Mondreise«, »Orientexpress« und »Unterwasserwelt« verschmolzen Produkte verschiedener Lieferanten zu stimmigen Wohnbildern. Ergänzt wurde das Angebot durch das Trendhaus und die neue SÜDBUND-Stoffeigenkollektion LUNA 3.

Kompakt, persönlich, effizient

„Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Alle Hauptlieferanten finde ich hier unter einem Dach, so spare ich mir andere Messebesuche. Außerdem mag ich das Miteinander, die Gemeinschaft und den persönlichen Kontakt bei SÜDBUND“, sagt Stammgast Karsten Jungnickel von KK Jungnickel Raumgestaltung aus Freital. Auch für Aussteller ist das Format attraktiv. „Wir sind richtig happy. Schön, dass wir wieder dabei sein durften“, sagt Dorothee Mal von Schaumstoffe Wegerich GmbH. „Und die Stand- und Servicekosten sind für unsere Lieferanten, insbesondere im Vergleich zu anderen Messen, bei uns sehr moderat“, ergänzt Kurringer.

Vom Sektstand bis zur Teppichhalle: Überall wurde diskutiert, gelacht und vernetzt. Die Gäste schätzen den direkten Kontakt zu den Lieferanten, die kurzen Wege sowie den Service bei der Messe.

Auch der Nachwuchs war erneut präsent. Das SÜDBUND Netzwerk bietet jungen Raumausstatterinnen und Raumausstattern eine Plattform zum Austausch. An ihrem Messestand herrschte reger Verkehr. Demnächst steht ein Lieferantenbesuch mit Pistengaudi in Österreich an.

Die Zukunftsgestalter informierten sich über die neue Bodenkollektion von SÜDBUND

Die nächsten SÜDBUND Wohntage finden am 23. und 24. September 2026 statt.

Aktuelle Infos sowie Impressionen gibt es unter: www.suedbund.de/wohntage

Quelle: SÜDBUND eG