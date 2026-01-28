SICAM 2026: DIE AUSSTELLERLISTE IST BEREITS ONLINE

Traditionsgemäß veröffentlicht die SICAM bereits im Januar die Ausstellerliste für die SICAM 2026: ein praktisches und schnelles Hilfsmittel, mit dem Besucher ihren Messebesuch frühzeitig planen können.

Ausstellerliste 2026 ansehen

SICAM 2026: 17. AUSGABE – BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT

2026 feiert die SICAM ihre 17. Ausgabe und festigt damit ihre Position als internationaler Maßstab für die Möbelindustrie und das Interior Design. Diese Ausgabe zeichnet sich durch ihre hohe Kontinuität aus, die sich in einer beeindruckenden Zahl widerspiegelt: Über 90 % der Aussteller haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Neben den Branchenführern präsentieren sich auch zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen und bieten eine breite, hochwertige und zunehmend internationale Plattform, die sich auf Produktqualität und innovative Lösungen für die Möbelindustrie konzentriert.

WELTTOURNEE 2026

SICAMs internationale Marketingaktivitäten werden fortgesetzt, um immer mehr internationale Einkäufer nach Pordenone zu bringen. 2026 werden wir wieder auf den wichtigsten Messen und Veranstaltungen weltweit vertreten sein, beginnend mit Lyon, Frankreich (Eurobois, 3.–6. Februar). Anschließend sind wir in Bangalore, Indien (Indiawood, 26. Februar – 2. März) und Birmingham, Großbritannien (KBB, 1.–4. März) – um nur einige der kommenden Stationen zu nennen. Besuchen Sie uns doch einfach, wenn Sie in der Nähe sind!

Die Veranstaltter der SICAM – Fam. Giobbi

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it/en

Quelle: SICAM