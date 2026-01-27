Franke und berbel: Gemeinsame Bühne auf Gut Böckel

Luftaufnahme von Gut Böckel

Hier werden während der Küchenmeile A30 die neusten Produkte, Technologien und Lösungen in Szene gesetzt. Gleichzeitig ist der neue Standort langfristig angelegt und dient den beiden Marken künftig ganzjährig als Plattform für Inspiration, Austausch und Weiterbildung. Gut Böckel wird damit für Franke und berbel zu einem Ort, der Wissenstransfer und Markenerlebnis bewusst zusammenführt.

Gemeinsamer Auftritt – klar getrennte Markenwelten

Franke und berbel treten auf Gut Böckel gemeinsam auf, ohne ihre individuellen Markenidentitäten aufzugeben. Zwei klar definierte Markenwelten gewährleisten Orientierung und ein hochwertiges, differenziertes Besucherangebot. Die Eigenständigkeit beider Marken ist jederzeit sicht- und erlebbar – in Gestaltung, Kommunikation und Produkterlebnis. Der neue Showroom überzeugt mit einem durchdachten, klar strukturierten Ausstellungskonzept und macht sichtbar, wofür Franke und berbel gleichermaßen stehen: die konsequente Partnerschaft mit dem Fachhandel, technologisches Know-how und hohen Qualitätsanspruch.

Ganzjährige Präsenz statt temporärer Messefläche

Die Präsenz auf Gut Böckel ist bewusst langfristig konzipiert: Während der Küchenmeile vom 19. bis 24. September 2026 dient der Showroom als zentrale Messe- und Kommunikationsfläche. Anschließend steht er an mehr als 300 Tagen im Jahr für Veranstaltungen, Trainings und individuelle Formate zur Verfügung. Damit entwickelt sich die Location zu einem nachhaltigen Treffpunkt für Austausch, Inspiration und Kompetenzaufbau. Herzstück ist die Akademie, die im Showroom als funktionales und inhaltliches Zentrum verankert ist. Hier sind ganzjährig Schulungen, Trainings und Weiterbildungen geplant, die gezielt Produkt-, System- und Technologie-Know-how vermitteln und den Fachhandel in Beratung, Planung und Verkauf stärken. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Events und Dialogformate, die den kontinuierlichen Austausch mit der Branche fördern.

„Mit dem neuen Showroom auf Gut Böckel schaffen wir eine starke, zukunftsorientierte Bühne für Franke und berbel. Beide Marken werden erlebbar, und wir bieten unseren Partnern einen neuen Raum für intensiven Austausch, Inspiration und Wissensvermittlung. Die Kombination aus klaren Markenwelten und einer leistungsstarken Akademie ist für uns ein entscheidender Baustein, um den Showroom strategisch weiterzuentwickeln, von der Messewoche hin zu einer ganzjährigen Markenpräsenz“, erklärt Gregory Oswald, Geschäftsführer Franke Home Solutions DACH.

Quelle:FRANKE