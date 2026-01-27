Impuls Küchen GmbH – Neues Zuhause im house4kitchen

„Impuls Küchen steht für eine klar fokussierte Angebotsbreite im Preiseinstieg – effizient, marktnah und planbar. Der Umzug in die Ausstellung des house4kitchen freut uns sehr. “, so Jochen Püls Geschäftsführer Impuls Küchen GmbH.

Die Weiterentwicklung in der Zusammensetzung der ausstellenden Unternehmen ist zudem zugunsten der Gäste, denn erstmalig wird die gesamte Bandbreite vom Preiseinstieg bis Premium im Bereich Küche an einem Ort erlebbar sein.

„Das Ausstellerportfolio hat sich 20 Jahre, nachdem die Türen das erste Mal geöffnet wurden, dem Zeitgeschehen angepasst. So werden im September 2026 die Marken Gaggenau, neff, next125, Impuls und Schüller an den Start gehen.“ so Markus Schüller, Geschäftsführer Schüller Möbelwerk GmbH.

Ein Besuch im house4kitchen ist jedes Jahr ein Highlight für Küchen-begeisterte, denn die ausstellenden Unternehmen und Marken sind für ihren Innovationsgeist und Kompetenz in der Darstellung bekannt. Zur Küchenmeile 2026 wird Impuls im house4kitchen eine Vielzahl an Produktneuheiten präsentieren und somit seinen Partnern ein noch klareres, schlagkräftiges und marktnahes Konzept zeigen.

Quelle: Impuls Küchen