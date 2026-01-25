Das nora Schulungsangebot 2026 rund um Kautschukböden

Die Kurse decken ein breites Spektrum ab und befassen sich nicht nur mit der Verlegung und Pflege von Kautschukböden, sondern auch mit den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Seminare finden im werkseigenen Schulungs- und Informationszentrum in Weinheim statt, wo die Spezialisten der Anwendungstechnik ihr fundiertes Know-how vermitteln. Darüber hinaus werden Webinare zu unterschiedlichsten Themen veranstaltet. Das vielfältige Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.
Hier zunächst alle Termine im Überblick:
|
Datum
|
Thema
|
Zielgruppe
|
Kosten pro Person inkl. Verpflegung
|
18.03.2026,
|
Fachgerechte Verlegung von
Tagesseminar inkl. Vorstellung
|
Planer, Verarbeiter, Endnutzer
|
50,- € zzgl.
|
21. & 22.04.2026,
|
Fachgerechte Verlegung von
Wie Sie mit Jumpax kritische Untergründe in verlegefähige Flächen verwandeln –
|
Bodenleger
|
150,- € zzgl.
|
09. & 10.06.2026
|
Fachgerechte Verlegung von
Unterboden bei Wandbelägen & Abdichtung von Nassbereichen – mit Wakol
|
Bodenleger
|
150,- € zzgl.
|
04. & 05.11.2026
|
Fachgerechte Verlegung von
Unterboden mit Fokus auf feuchtebeständige Systeme – mit UZIN
|
Bodenleger
|
150,- € zzgl.
|
10. & 11.11.2026
|
Fachgerechte Reinigung von nora Bodenbelägen
|
Dienstleister und
|
85,- € zzgl.
|
24. & 25.11.2026
|
Fachgerechte Verlegung von
Untergrundvorbereitung bei eingefräster Fußbodenheizung & Hyridspachtelmasse –
|
Bodenleger
|
150,- € zzgl.
Kostenlose Webinare
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Thema
|
26.02.2026
|
13-13.30 Uhr
|
Neue Lösung: nora Hygienesockel
|
05.03.2026
|
Neues Design: nora Kautschukboden
|
14.04.2026
|
nora Reinigungstipps – Teil 1: Wie erkenne ich einen
|
11.06.2026
|
nora Reinigungstipps – Teil 2: Wie gehe ich bei der
|
21.10.2026
|
Feuchtigkeitsbehaftete Untergründe, was ist zu
|
17.11.2026
|
Kleiner Fehler, große Auswirkung – Tipps & Tricks zur
|
19.11.2026
|
nora Reinigungstipps – Teil 3: Wie kann ich einen nora
Alle Informationen zu den Verlege- und Reinigungsseminaren im Jahr 2026 sowie die Anmeldeformulare finden Sie unter interface.com/noratraining.
Neues Konzept: Vor-Ort-Seminare in Weinheim mit Partnern aus der Bauchemie
Das Schulungskonzept wurde für 2026 überarbeitet. Wie bisher dreht sich in den Seminaren im werkseigenen Schulungszentrum alles um die fachgerechte Verlegung und Reinigung von nora Kautschukböden. Neu ist, dass neben einem Tagesseminar verschiedene Schulungen mit Kooperationspartnern aus der Bauchemie angeboten werden.
Das Tagesseminar zur Verlegung richtet sich an Planer, Verleger und Endnutzer und vermittelt grundlegendes Wissen zur Verlegung und Reinigung der verschiedenen Produkte. Die Durchführung des Doppelnahtschnitts sowie die Verfugung stehen auf der Agenda, ebenso werden die Verlegung des neuen nora Hygienesockels und von noraplan Wandbelägen gezeigt. Abgerundet wird das Seminar durch eine Werksführung.
Die zweitägigen Schulungen zur Verlegung richten sich primär an Bodenleger und werden in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus der Bauchemie durchgeführt, wodurch sich für jedes Seminar ein besonderes Schwerpunktthema mit Fokus auf die jeweiligen Produktlösungen ergibt. Die Themen Doppelnahtschnitt, Verfugung und Reinigung werden in allen Seminaren behandelt. Zusätzlich steht eine Werksführung auf dem Programm.
Zuletzt bietet nora auch ein Seminar für Dienstleister und Verantwortliche in der Reinigungsbranche zur fachgerechten Reinigung von Kautschukböden an. Die Teilnehmer lernen verschiedene Reinigungsverfahren kennen und erhalten Tipps zur Sanierung beschädigter Oberflächen.
Webinare
Neben Schulungen vor Ort werden regelmäßig kostenlose Webinare angeboten. In diesen halbstündigen Online-Schulungen teilen erfahrene nora Anwendungstechniker praxisrelevantes Wissen zu verschiedenen Themen rund um Kautschuk-Bodenbeläge. Wenn keine Zeit für die Live-Teilnahme besteht, ist das kein Problem: Eine Anmeldung genügt, um die Aufzeichnung des Webinars nach der Veranstaltung per E-Mail zu erhalten.
