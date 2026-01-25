Das nora Schulungsangebot 2026 rund um Kautschukböden

Die Kurse decken ein breites Spektrum ab und befassen sich nicht nur mit der Verlegung und Pflege von Kautschukböden, sondern auch mit den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Seminare finden im werkseigenen Schulungs- und Informationszentrum in Weinheim statt, wo die Spezialisten der Anwendungstechnik ihr fundiertes Know-how vermitteln. Darüber hinaus werden Webinare zu unterschiedlichsten Themen veranstaltet. Das vielfältige Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Hier zunächst alle Termine im Überblick:

Datum Thema Zielgruppe Kosten pro Person inkl. Verpflegung 18.03.2026,

10 -15 Uhr Fachgerechte Verlegung von

nora Kautschukböden: Tagesseminar inkl. Vorstellung

des neuen nora Hygienesockels und Verlegung von noraplan wall Wandbelägen Planer, Verarbeiter, Endnutzer 50,- € zzgl.

gesetzl. MwSt. 21. & 22.04.2026,

Tag 1: 11:30 – 17:00 Uhr

Tag 2: 08:30 – 12:00 Uhr Fachgerechte Verlegung von

nora Kautschukböden: Wie Sie mit Jumpax kritische Untergründe in verlegefähige Flächen verwandeln –

mit Unifloor Bodenleger 150,- € zzgl.

gesetzl. MwSt. 09. & 10.06.2026

Tag 1: 11:30 – 17:00 Uhr

Tag 2: 08:30 – 12:00 Uhr Fachgerechte Verlegung von

nora Kautschukböden: Unterboden bei Wandbelägen & Abdichtung von Nassbereichen – mit Wakol Bodenleger 150,- € zzgl.

gesetzl. MwSt. 04. & 05.11.2026

Tag 1: 11:30 – 17:00 Uhr

Tag 2: 08:30 – 12:00 Uhr Fachgerechte Verlegung von

nora Kautschukböden: Unterboden mit Fokus auf feuchtebeständige Systeme – mit UZIN Bodenleger 150,- € zzgl.

gesetzl. MwSt. 10. & 11.11.2026

Tag 1: 12:00 – 17:00 Uhr

Tag 2: 09:00 – 13:30 Uhr Fachgerechte Reinigung von nora Bodenbelägen Dienstleister und

Verantwortliche in der

Reinigungsbranche 85,- € zzgl.

gesetzl. MwSt. 24. & 25.11.2026

Tag 1: 11:30 – 17:00 Uhr

Tag 2: 08:30 – 12:00 Uhr Fachgerechte Verlegung von

nora Kautschukböden: Untergrundvorbereitung bei eingefräster Fußbodenheizung & Hyridspachtelmasse –

mit MAPEI Bodenleger 150,- € zzgl.

gesetzl. MwSt.

Kostenlose Webinare

Datum Uhrzeit Thema 26.02.2026 13-13.30 Uhr Neue Lösung: nora Hygienesockel 05.03.2026 Neues Design: nora Kautschukboden 14.04.2026 nora Reinigungstipps – Teil 1: Wie erkenne ich einen

nora Bodenbelag im Objekt? 11.06.2026 nora Reinigungstipps – Teil 2: Wie gehe ich bei der

Reinigung vor und worauf kommt es an? 21.10.2026 Feuchtigkeitsbehaftete Untergründe, was ist zu

beachten? – mit UZIN 17.11.2026 Kleiner Fehler, große Auswirkung – Tipps & Tricks zur

Verlegung von nora Bodenbelägen 19.11.2026 nora Reinigungstipps – Teil 3: Wie kann ich einen nora

Bodenbelag fachgerecht aufbereiten?

Alle Informationen zu den Verlege- und Reinigungsseminaren im Jahr 2026 sowie die Anmeldeformulare finden Sie unter interface.com/noratraining.

Neues Konzept: Vor-Ort-Seminare in Weinheim mit Partnern aus der Bauchemie

Das Schulungskonzept wurde für 2026 überarbeitet. Wie bisher dreht sich in den Seminaren im werkseigenen Schulungszentrum alles um die fachgerechte Verlegung und Reinigung von nora Kautschukböden. Neu ist, dass neben einem Tagesseminar verschiedene Schulungen mit Kooperationspartnern aus der Bauchemie angeboten werden.

Das Tagesseminar zur Verlegung richtet sich an Planer, Verleger und Endnutzer und vermittelt grundlegendes Wissen zur Verlegung und Reinigung der verschiedenen Produkte. Die Durchführung des Doppelnahtschnitts sowie die Verfugung stehen auf der Agenda, ebenso werden die Verlegung des neuen nora Hygienesockels und von noraplan Wandbelägen gezeigt. Abgerundet wird das Seminar durch eine Werksführung.

Die zweitägigen Schulungen zur Verlegung richten sich primär an Bodenleger und werden in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus der Bauchemie durchgeführt, wodurch sich für jedes Seminar ein besonderes Schwerpunktthema mit Fokus auf die jeweiligen Produktlösungen ergibt. Die Themen Doppelnahtschnitt, Verfugung und Reinigung werden in allen Seminaren behandelt. Zusätzlich steht eine Werksführung auf dem Programm.

Zuletzt bietet nora auch ein Seminar für Dienstleister und Verantwortliche in der Reinigungsbranche zur fachgerechten Reinigung von Kautschukböden an. Die Teilnehmer lernen verschiedene Reinigungsverfahren kennen und erhalten Tipps zur Sanierung beschädigter Oberflächen.

Webinare

Neben Schulungen vor Ort werden regelmäßig kostenlose Webinare angeboten. In diesen halbstündigen Online-Schulungen teilen erfahrene nora Anwendungstechniker praxisrelevantes Wissen zu verschiedenen Themen rund um Kautschuk-Bodenbeläge. Wenn keine Zeit für die Live-Teilnahme besteht, ist das kein Problem: Eine Anmeldung genügt, um die Aufzeichnung des Webinars nach der Veranstaltung per E-Mail zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über Interface unter interface.com oder blog.interface.com und zur Nachhaltigkeitsreise.

Quelle:Interface