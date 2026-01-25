Erfolgreiche DOMOTEX bringt Schwung in den Bodenbelagsbranche

Die DOMOTEX 2026 hat ihre neue Position als internationale Plattform der Branche eindrucksvoll bestätigt. Vom 19. bis 22. Januar präsentierte sich die Fachmesse in Hannover mit über 500 Ausstellern aus über 50 Ländern erstmals konsequent als Home of Flooring & Interior Finishing und schlug damit erfolgreich die Brücke von hochwertigen Bodenbelägen hin zu ganzheitlichen Lösungen für den Innenausbau. Die positive Aufbruchsstimmung, die hohe Internationalität und die starke Beteiligung führender Marktakteure machten die DOMOTEX zum zentralen Treffpunkt für Geschäfte, Trends und Innovationen.

„Die DOMOTEX hat sich neu erfunden und uns allen gezeigt, dass es sich auszahlt, mutig neue Wege zu gehen. Die DOMOTEX 2026 setzt damit neue Maßstäbe für die gesamte Branche. Sowohl Aussteller als auch Besucher haben uns durchweg positives Feedback gegeben. Die Messe vermittelt deutlich den spürbaren Neuanfang und schafft die perfekte Plattform, um die internationale Branche für Bodenbeläge und den Innenausbau zusammenzubringen“, sagt Arno Reich, Senior Vice President, Deutsche Messe AG.

„Die DOMOTEX hat sich inhaltlich und konzeptionell erfolgreich weiterentwickelt – ohne ihre Wurzeln der Bodenbeläge zu verlieren. Die Erweiterung um Wand- und Deckenprodukte war genau richtig und hat neue Synergien geschaffen, die auf dem Messegelände deutlich spürbar waren. Genau dieser interdisziplinäre Austausch macht die DOMOTEX zum globalen Branchentreffpunkt“ , betont Annette Levy, die neue Projektleiterin der DOMOTEX.

Auch Bruno Descamps, Managing Director bei Lamett, ist von der neuen DOMOTEX überzeugt: „Wir sind mit der neuen DOMOTEX äußerst zufrieden. Für uns fühlt sich die Messe wie ein echter Neuanfang an – eine klare Bestätigung, dass dieses Format nach wie vor absolut sinnvoll ist. Die Stimmung ist positiv, unsere Kunden und unser Team sind begeistert, und wir konnten wichtige Gespräche führen sowie sehr gute Abschlüsse erzielen. Gerade für die Flooring-Branche ist es entscheidend, regelmäßig zusammenzukommen, sich auszutauschen und Innovationen zu präsentieren. Die DOMOTEX bietet dafür die ideale Plattform und ist aus unserer Sicht ein unverzichtbarer Treffpunkt für die Branche – heute mehr denn je.“

Hohe Internationalität und starke Besucherqualität

Die DOMOTEX 2026 überzeugte erneut durch eine hohe Internationalität auf Besucher- wie Ausstellerseite. Fachbesucher aus zahlreichen Ländern informierten sich in Hannover über das aktuelle Angebot führender Hersteller und nutzten die Messe als strategischen Startpunkt ins neue Geschäftsjahr. Besonders geschätzt wurde die Erweiterung der Produktgruppen sowie die positive Resonanz aus dem Handel und Handwerk im Retailers Park.

Mark Bircham, Managing Director von Kronoplus, sagt: „Die DOMOTEX bietet uns die ideale Plattform, um unsere neuen Kollektionen und Innovationen direkt erlebbar zu machen. Besonders wichtig ist es, unsere Technologien und Designs nicht nur zu zeigen, sondern dass Kunden sie tatsächlich anfassen und erleben können – das lässt sich online nur schwer vermitteln. Die Resonanz in den letzten Tagen war überwältigend: Besucher zeigten großes Interesse an unseren wasserfesten Produkten, den neuen Digitaldruck-Designs und den vielfältigen Formaten für Böden und Wände.“

Auch Griescha Krebs, Field Manager von Florim Ceramiche, betont: „Wir sind sehr positiv überrascht von der Internationalität der DOMOTEX. Das Publikum ist viel vielfältiger und internationaler, als wir erwartet hatten – von Venezuela über Israel bis Thailand ist alles vertreten. Für uns als Unternehmen war es besonders spannend, neue Kontakte zu knüpfen und unsere Produkte direkt erlebbar zu machen. Gerade bei Keramik, mit unterschiedlichsten Oberflächen und innovativen Materialien, ist das haptische Erleben für die Kunden entscheidend. Die Messe bietet uns die perfekte Gelegenheit, persönliche Gespräche zu führen, Fragen zu beantworten und Innovationen im Bereich Bodenbeläge und Innenausbau vorzustellen.“

Ganzheitliche Raumlösungen schaffen neue Synergien

Mit der Erweiterung zum Home of Flooring & Interior Finishing reagiert die DOMOTEX auf veränderte Marktanforderungen und das wachsende Bedürfnis nach ganzheitlich gedachten Raumkonzepten. Ergänzende Produktgruppen für Wand, Decke und Innenausbau fügten sich nahtlos in das etablierte Flooring-Angebot ein und eröffneten neue Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Neue Aussteller wie der Farbenhersteller AkzoNobel zeigen sich nach vier erfolgreichen Messetagen überzeugt: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem ersten Auftritt auf der DOMOTEX. Die Messe bietet uns die ideale Plattform, mit Neukunden in Kontakt zu treten und Bestandskunden intensiv zu betreuen. Besonders überzeugt hat uns der Retailers Park, der Besuchern gezielt Informationen zu unseren Marken und Konzepten bietet. Unsere Kernbotschaft: Wir zeigen, wie Händler durch Farb- und Raumkonzepte ihre Kunden besser ansprechen und sich hochwertig präsentieren können“, sagt Stefan Klinker, Vertriebsleiter Profi Deutschland, bei Akzo Nobel.

Auch neu auf der DOMOTEX: Der Sonnen- und Sichtschutzhersteller Teba. Luigi Giordano, Key Account Manager, sagt: „Die DOMOTEX 2026 war für uns insgesamt sehr erfolgreich. Wir hatten viele Besucher an unserem Stand und zahlreiche gute Gespräche. Besonders erfreulich war der intensive Austausch mit internationalen Fachbesuchern ebenso wie mit Gästen aus Deutschland. Die Vielfalt der Zielgruppen – von internationalen Entscheidern bis hin zu Handwerksbetrieben – sowie die hohe Qualität der Gespräche haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen.“

Begleitet wurde die Ausstellung von einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Vorträgen, Diskussionsformaten und Sonderflächen. Zentrale Themen wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Design und neue Arbeitswelten standen dabei ebenso im Fokus wie der persönliche Austausch innerhalb der internationalen Community.

Auszeichnungen und prominente Impulse

Ein besonderes Highlight der DOMOTEX 2026 war die Verleihung des Green Collection Award , mit dem in diesem Jahr Weitzer Parkett für seine herausragende nachhaltige Produktlösung Weitzer ReParkett ausgezeichnet wurde.

Josef Stoppacher, Geschäftsführer von Weitzer Parkett: „Die DOMOTEX ist die größte Bodenbelagsmesse Europas und zugleich ein sehr internationaler Treffpunkt der Branche. Gerade nach einer längeren Pause war es für uns wichtig, wieder persönlich präsent zu sein. In Zeiten zunehmender Digitalisierung ist der direkte Austausch vor Ort von großer Bedeutung – um neue Geschäftskontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu vertiefen. Die Auszeichnung mit dem ersten Preis des Green Collection Awards bestätigt unseren konsequenten Weg in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Insgesamt sind wir mit unserer Teilnahme an der DOMOTEX sehr zufrieden.“

Darüber hinaus bot die Messe erneut eine hochkarätige Bühne für weitere Branchenpreise, darunter die Verleihung des Parkett Star Awards vom SN-Verlag sowie des Netzwerk Boden Awards .

Für zusätzliche Impulse sorgte Boxweltmeister Henry Maske, der als Highlight Speaker auf der DOMOTEX auftrat und mit seinem Beitrag zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeisterte. Seine Präsenz unterstrich den Anspruch der Messe, neben Produktinnovationen auch Inspiration, Haltung und Persönlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen.

Ausblick

Mit dem erfolgreichen Abschluss der DOMOTEX 2026 setzt die Messe ein starkes Signal für die Zukunft der Branche. Die Weiterentwicklung des Messekonzepts, die hohe internationale Beteiligung und die positive Resonanz aus dem Markt bestätigen den eingeschlagenen Weg.

Die nächste DOMOTEX Home of Flooring & Interior Finishing wird vom 17. bis zum 20. Januar 2028 in Hannover ausgerichtet.

Quelle: Deutsche Messe