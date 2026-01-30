Light + Building 2026 – Die Leuchtentrends 2026/27: Inspiration für Gestaltung und Raumwirkung

Die Light + Building – Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik – ist das Eventhighlight des Jahres 2026 für Gestalter, Designer, Architekten und Planer. Im Lichtbereich, vertreten durch rund 1.000 ausstellende Unternehmen, reicht das Spektrum von funktionaler Beleuchtung für Arbeit, Bildung, Industrie und öffentliche Räume bis hin zu designorientierten Leuchten, die Räume gestalten und Atmosphäre schaffen.

Wie sehen die Trends beim dekorativen Licht für 2026/27 aus? Antworten auf diese Frage liefern die erfahrenen Trendscouts vom Stilbüro bora.herke.palmisano mit ihrer Trendpräsentation auf der Design Plaza in Halle 3.1. Annetta Palmisano fasst zusammen: „Das anspruchsvolle Ziel vieler Gestalter ist, Leuchtendesigns mit Funktionalität, moderner Ästhetik und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die Ergeb­nisse sollen einen langen Lebenszyklus und eine große Anpassungsfähig­keit an die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse haben. Dabei zieht eine kuratierte, skulpturale Ästhetik in die Wohnräume ein – genauso wie retro­moderne Aspekte, die an verlässliche Klassiker anknüpfen.“

Mit diesen drei inspirierenden Themen beschreiben die Light + Building Trends 2026_27 die aktuellen Strömungen in der deko­rativen Beleuchtung.

Trend sensuous atmospheres

Zurückhaltende, elegante und sanft leuchtende Formen prägen den Trend sensuous atmospheres

Leichtigkeit und subtile Gestaltungsideen sind in „sensuous atmospheres“ die maß­geblichen Leitmotive – für ein sinnliches, einhüllendes Raumge­fühl, ebenso wie für eine erweiterte, geheimnisvolle Inszenie­rung im Außenbereich. Mit subtilen Leuchtendesigns und sanften Lichtwirkungen gelingt eine wohl­tuende Berührung der Sinne und es entstehen intime, entspan­nende, einhüllende Lichtstimmungen, die einen positiven Ein­fluss auf das körperliche Wohlbefinden mit einbeziehen. Dabei lassen sich die Designer auch vom zirkadianen Rhythmus inspirieren und stellen die Bedeutung von dynamischem Licht heraus, das sich durch Intensität sowie Farbnuancen anpasst und den Verlauf des Tages nachzeichnet. Der Farbcharakter ist von Naturempfindungen inspiriert. Textile Werkstoffe filtern zart das Licht und erzeugen mit ultra-leichter Materialwirkung schwereloses Volumen. Bei starken Materialien wie Glas und Metall, überraschen minimalistische Designlösungen mit sanft-matten Oberflächen, transparentem Layering und vom Sonnenlicht inspirierten Reflexionen.

Trend energetic gatherings

Zeitgenössische Designs entfalten einen unwiderstehlichen Retro-Charme beim Trend energetic gatherings

Ausgesuchte Leuchten-Entwürfe und einzigartige Möbelstücke, finden in ungewöhnlichen und belebenden Kombinationen zusammen. Die expressiven, kreativen und graziösen Leuchten-Objekte und Möbel besitzen Einzelstück-Charakter und erzeugen gemeinsam abwechslungsreiche, lebendige Szenerien. Die künstlerischen Ideen und die gekonnte Umsetzung machen die Entwürfe unverwechselbar; ob handgeformt oder robotergeschnitzt – die Designs bewegen sich immer auch zwischen Handwerk und Technologie. Eigenwillig und breitgefächert, präsentiert sich die Palette, in der florale Farben von lebendig bis sanft, von neutralen Schattierungen und abgedunkelten Tönen begleitet werden. Inspirierende Oberflächen spiegeln eine Vielzahl an Techniken. Unkonventionelle Materialideen und einzigartige Noble-Waste-Kreationen begeistern. Die Designer*innen spielen mit Vintage-Assoziationen oder experimentieren mit dem Material: Glas, Keramik, dazu viel Metallisches – insbesondere Messing und Kupfer.

Trend considered concepts

Klare, grafische, ausbalancierte Linienführung in Kombination mit neuester Technologie steht für den Trend considered concepts

Hier setzen Leuchten ein markantes Statement für Materialbewusstsein, zeitlose Äs­thetik und langlebige Gestaltungen. Die klassischen wie innova­tiven Designkonzepte vereinen prägnant dekorative Aspekte mit technologischer Raffinesse. Sie zeigen, wie durchdachte Leuch­ten-Objekte über die bloße Funktion hinausgehen können und wandelbar mit funktionalem als auch stimmungsvollem Licht die Räume elegant veredeln. Auffallend viele Ge­stalter beschäftigen sich mit bewährten Klassikern oder wählen Retro-Zitate für ihre neuen Designs. Sie erwecken Klassisches zu neuem Leben, es entstehen Neuinterpretationen früherer Arbei­ten oder es kommt zu Neuauflagen und zu Neugestaltungen aus den Archiven der Hersteller. Die Farbpalette bringt Kolorite mit markanter Prä­senz, zurückhaltende Töne und klare Neutrale zusammen. Mit klaren Formen und materialfokussierter Gestaltung wird der Blick auf starke, bewährte und langlebige Werkstoffe gelenkt. Kühle, cleane Metalle und Marmor beglei­ten den zeitlosen Stil und werden immer wieder neu definiert – etwa wenn recyceltes Silber edlen Glanz hervorbringt.

Die Trendscouts vom Stilbüro bora.herke.palmisano fokussieren auf fortschritt­liche Produktentwicklungen, Materialien, Farben, inspirierende Ideen und zirkuläre Lösungen im internationalen Design, die sie im Auftrag der Messe Frankfurt an den kreativen Hotspots, in Werkstätten, Künstlerateliers und digitalen Hubs aufspüren. Ihre Analysen und Vorträge stehen für den umfassenden Impulsprozess des Entdeckens stilprägender Gestaltungen. Während der Light + Building sprechen die Expert*innen täglich auf der Design Plaza Halle 3.1 B40 über wichtige Ein­flüsse im Leuchtendesign und vertiefen Hintergründe und Designansätze.

Alle Informationen zum Event-Programm der Light + Building 2026 unter: www.light-building.com/events

Die Veranstaltung Light + Building findet vom 8. bis 13. März 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition