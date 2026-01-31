Mieten steigen deutlich rascher als in Deutschland und der Schweiz

Im Jahr 2025 erhöhten sich die Wohnungsmieten in Österreich um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland betrug der Anstieg indessen lediglich 2,1 Prozent, in der Schweiz 2,5 Prozent. Seit 2020 verteuerten sich die Wohnungsmieten hierzulande insgesamt um 23 Prozent, in den beiden Nachbarländern jeweils nur um 10 Prozent.

„Die in Österreich deutlich höhere Teuerung ist allerdings nicht allein auf die Indexierung der Mieten anhand der Inflation zurückzuführen“ , sagt Andreas Kreutzer vom Beraternetzwerk KREUTZER FISCHER & PARTNER. „Schuld daran ist auch die geringe Wohnungsproduktion.“

Wurden im Jahr 2021 noch knapp 42.300 Wohneinheiten in neuen Mehrfamilienhäusern bewilligt, waren es 2024 gerade einmal 22.600 Wohnungen. Und während 2025 in den ersten neun Monaten die Anzahl der baugenehmigten Wohnungen in Einfamilienhäusern im Jahresvergleich um 23 Prozent wuchs, waren es in Mehrfamilienhäusern nicht einmal plus zwei Prozent. „Die Wohnbaugesellschaften und Bauträger kommen einfach nicht in die Gänge“, stellt Kreutzer fest. „Durch ihre Trägheit entsteht eine massive Lücke im Angebot, die sich auch in überaus rasch wachsenden Mieten niederschlägt. Daher wird auch die Mietpreisbremse nur bedingt für Entspannung an der Preisfront sorgen.“

Wohnungsneubau: Länder in der Pflicht



Was es daher dringend braucht, ist eine massive Ausweitung des Wohnungsneubaus. Und hier sieht Kreutzer insbesondere die Länder in der Pflicht. „Hätte man in den letzten 20 Jahren die Wohnbauförderung mit der Entwicklung der Baupreise valorisiert, stünden heute jährlich um 2,2 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als tatsächlich ausgegeben werden“, so Kreutzer. Wie die Berechnungen der Studienautoren zeigen, könnte eine Wohnbauförderung von insgesamt 4,7 Milliarden Euro pro Jahr einen Wohnbauturbo zünden, der mittelfristig sogar zu sinkenden Mieten führen könnte.

Tabelle: Entwicklung der Wohnungsmieten

Hinweis: Zum Download bitte auf das Bild klicken

Quelle: Kreutzer Fischer und Partner