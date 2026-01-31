FN Neuhofer zündet ein Neuheiten-Feuerwerk auf der DOMOTEX 2026

Absolutes Highlight: die neue stanzbare Kernsockelleiste FN XTRU-pro. Mit dem neuen Extrusionswerk in Pöndorf, nahe dem Hauptstandort Zell am Moos, läutete FN Neuhofer Ende November die Ära der Eigenproduktion extrudierter Kernsockelleisten ein. Das gewisse Extra der Leiste: Sie ist stanzbar, was bei der Verarbeitung viel Zeit erspart und gleichzeitig präzise Verarbeitungsqualität sichert. Im Inneren ein stabiler MDF-Kern, vollummantelt mit Polypropylen. Beim Stanzen bleibt die extrudierte PP-Folie vollständig erhalten. Das Ergebnis: saubere, geschlossene Ecken – für optimalen Schutz. An wuchtigen Stanztischen wurde auf dem FN Neuhofer Messestand den ganzen Tag lang gestanzt, was das Zeug hielt. Hier konnten die zahlreichen Besucher live erleben, wie einfach, schnell und sauber die Verarbeitung abläuft. Ohne Lärm, Schmutz und Zeitaufwand! Dementsprechend stark war der Ansturm rund um die Stanztische.

Was FN XTRU-pro so besonders macht

Die weichen Dichtlippen sorgen für den perfekten Anschluss zur Wand und zum Boden und gewährleisten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. „Damit eignet sich unsere Kernsockelleiste für Anwendungen in Bad und Küche. Auf der sicheren Seite ist man mit der wasserfesten Variante, die mit versiegelten Schnittkanten die beste Lösung für Feuchträume darstellt“, betont Mihaly Bakti aus der Neuhofer-Anwendungstechnik. Bislang einzigartig am Markt ist die feuerfeste Variante mit brandhemmender Oberfläche und Kern – Sicherheit, Stabilität und Stil. Ebenfalls neu und eine echte Innovation: die 2-in-1-Anwendung: Denn die Kernsockelleiste von FN Neuhofer kann gedreht und somit entweder kubisch oder gefast verwendet werden. „Um erstklassige Qualität zu gewährleisten, empfehlen wir die Montage mit unserem perfekt aufeinander abgestimmten Neuhofer-Werkzeugsystem, bestehend aus Stanze und Heißklebepistole“, so Bakti.

Einfach nur WOW!

Ein Bereich des Messestands war komplett der Kernsockelleiste gewidmet. Über einen Teppich verbunden, gelangte man in den gegenüberliegenden Bereich, der all die Bestseller und Klassiker von FN Neuhofer zeigte. Schon von weitem lockte das großformatige Imagesujet der FN XTRU-pro Innovation und über einen gewaltigen Screen tauchte man direkt in den Imagefilm des Familienunternehmens ein. Weitere Neuheiten, wie der Raumtrenner FN para-fix mit fixen sowie beweglichen Lamellen, waren clever in das Standkonzept integriert. So konnte man auch direkt auf Tuchfühlung mit den neuen Filzplatten FN digi-felt gehen, die eine ganze Wand schmückten.

Der Raumtrenner FN para-fix mit fixen sowie beweglichen Lamellen

Fazit: Inspiration, Begeisterung & Learnings

„Vier intensive Tage voller Gespräche, Ideen und Begegnungen liegen hinter uns und wir durften wieder einmal zeigen, was wir können, woran wir arbeiten – aber noch wichtiger: wir haben inspiriert, begeistert und auch wieder gelernt. Vielen Dank an unser ganzes Team, das so einen Auftritt überhaupt möglich macht, sowie an unsere Kunden, die uns mit ihren Challenges immer wieder zur Höchstleistung motivieren“, resümiert ein bestens gelaunter Firmenchef Franz Neuhofer.

Gespannt auf bewegte Impressionen? – Film ab: www.fnprofile.com/domotex-2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.fnprofile.com

Quelle: FN Neuhofer