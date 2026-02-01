berbel erneut „Beste Marke des Jahres 2026“

Auszeichnung für Innovationskraft und Markenqualität

Mit der Sonderauszeichnung würdigt die Jury insbesondere die technologische Innovationskraft, die hohe Produktqualität sowie den konsequenten Fokus auf leistungsstarke, langlebige und durchdachte Lösungen für moderne Küchen. berbel steht seit über 20 Jahren für Küchenlüftung auf höchstem Niveau und überzeugt mit einem einzigartigen, filterlosen Funktionsprinzip. Die berbel Ablufttechnik GmbH ist ein international operierendes Unternehmen mit Sitz in Rheine, das seit 2001 Dunstabzüge entwickelt, produziert und vertreibt.

In der Küchenbranche hat sich der Dunstabzugsspezialist mit dem berbel Prinzip und der patentierten Technik einen Namen gemacht. Das berbel Prinzip setzt zur Fettabscheidung Zentrifugalkraft ein, so dass kein Fettfilter benötigt wird. Das ist im Ergebnis hoch effizient und ermöglicht eine dauerhaft gleichbleibend hohe Fettabscheidung im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit Fettfiltern. Ohne störenden Lärm, ohne Saugkraftverluste und besonders einfach in der Reinigung: Aufklappen, auswischen – sauber. Innovative Technik, hochwertige Materialien, eine eigene Forschung, umfangreiche Qualitätskontrollen und kreatives Design erfüllen den firmeneigenen Anspruch „Made in Germany“. Design, das fasziniert und begeistert.

Effiziente Technik mit hohem Bedienkomfort

Die Zentrifugalabscheidung sorgt für dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit ohne Fettfilter und ohne Saugkraftverluste. Kochdünste und Gerüche werden zuverlässig abgeschieden, während der leise Betrieb und die besonders einfache Reinigung den Bedienkomfort im Alltag spürbar erhöhen – aufklappen, auswischen, sauber.

Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Marken aus, die durch Qualität und Zukunftsfähigkeit überzeugen. Die erneute Auszeichnung unterstreicht den Anspruch von berbel, Design und Technik konsequent weiterzudenken – für saubere Luft, Komfort und nachhaltige Qualität „Made in Germany“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel