Der GfMTrend-Außendienst gewinnt „massiv“ an Kompetenz

Dennis Wojcinski stärkt das Massivholzsegment

Dennis Wojcinski wechselt vom Alliance Verband zu GfMTrend nach Neustadt an der Donau. Dort übernimmt er die Verantwortung im Produktmanagement sowie im Vertrieb für den Bereich Massivholzmöbel und treibt die strategische Weiterentwicklung der entsprechenden Fachhändler voran. Wojcinski verfügt über umfassende Kenntnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette Einrichten: Auf Handelsseite war er im Laufe seiner Karriere unter anderem bei Möbel Mann, Möbel Drees und Möbel Hensel tätig, auf Industrieseite sammelte er Erfahrung bei Wemafa, Wimmer und SMV. Sein Start bei GfMTrend ist zum 1.Mai geplant.

Regina Mutzbauer verstärkt den Küchenbereich mit KI-Kompetenz

Regina Mutzbauer startet bereits zum 1. März bei GfMTrend. Sie bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb und Vertriebsmanagement der Möbel- und Küchenbranche sowie fundierte operative Expertise in der Küchenplanung und -abwicklung mit. In den vergangenen sieben Monaten hat sie sich im Rahmen einer Vollzeitweiterbildung intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt – ein Themenfeld, das bei GfMTrend bereits eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere im Küchenbereich hat Category Manager Björn Huhnold hier bereits wichtige Vorarbeiten geleistet.

Das Verbandsleben ist Regina Mutzbauer bestens bekannt: Von 2022 bis März 2025 war sie beim Einrichtungspartnerring VME in der Vertriebskoordination und Gesellschafterbetreuung tätig, fungierte als Schnittstelle zur Geschäftsführung und begleitete unter anderem Messen, Schulungen sowie Digitalisierungsprojekte. Zuvor verantwortete sie von 2016 bis 2021 die Verkaufs- und Vertriebsleitung Süd bei Collection C. Eine vergleichbare Position hatte sie zuvor drei Jahre lang bei Tenhaeff / König Möbelwerke inne. Ihre fachliche Basis im Küchenbereich legte Regina Mutzbauer unter anderem als Vertriebsmitarbeiterin und technische Planerin beim Haus des Wohnens in Amberg sowie als technische Planerin bei Domicil / Küchenstudio Stimolo. Dort arbeitete sie intensiv mit den Planungssystemen SHD Business und KPS Designstudio. Ihren Einstieg in die Branche fand sie bei Küchen Kreiner.

Geschäftsführung sieht großes Potenzial für Handel und Zentrale

GfMTrend-Geschäftsführerin Monika Simon zeigt sich sehr zufrieden mit den beiden Neuzugängen: „Wir haben uns zwei absolute Top-Kräfte gesichert. Dennis Wojcinski wird uns im Bereich Massivholzmöbel enorm voranbringen und GfMTrend zur ersten Adresse für Händler machen, die in diesem Segment aktiv sind und sich weiterentwickeln möchten. Regina Mutzbauer bringt nicht nur klassische Küchen- und Möbelkompetenz mit, sondern verbindet diese mit fundiertem KI-Know-how. Mit ihrer Hilfe werden wir weitere Ansätze finden, wie Künstliche Intelligenz die Arbeit unserer Händler spürbar erleichtern kann. Hier sehe ich großes Potenzial für neue Denkansätze – auch im Hinblick auf die Verschlankung und Optimierung interner Prozesse in der Zentrale.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend