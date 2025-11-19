GfMTrend Möbelmesse 2026 – Leistungsschau mit großen Emotionen und starken Zahlen

Mit diesem Ansatz, der sich durch die gesamte Ausstellung zog, kann sich der Fachhandel erfolgreich von Großflächenanbietern differenzieren. Unterstrichen wird dies durch die Zahlen des laufenden Jahres: Bis Ende Oktober liegt der Verband 1,5 Prozent über Vorjahr. Sollte sich in den Wochen des Jahres ein normales Saisongeschäft ergeben, könnten daraus sogar glatte zwei Prozent werden.

Begeisterte Händler und ein überzeugendes PAL-System

Die über 500 Gäste vor Ort waren begeistert davon, was die GfMTrend-Produktmanager gemeinsam mit den Lieferanten vorbereitet hatten – das gilt vor allem für das „Preisoffensive Aktions- und Leistungssystem“, kurz PAL. So bezeichnet der GfMTrend-Verband seine Strategie für den konzentrierten Einkauf mit konsequentem Renditefokus. Wobei es dieses Mal nicht nur auf die wirtschaftliche Schlagkraft ankam, sondern ebenso auf die Ästhetik. „Wir haben hier die bisher schönste Messe in Neustadt an der Donau durchgeführt. Wir bewegen uns am Point of Sale immer weiter in Richtung Inspiration und Kreativität – genau das, wonach die Endverbraucher bei unseren Gesellschaftern suchen“, unterstrich Monika Simon, Geschäftsführerin von GfMTrend.

Mittelstand zeigt Agilität – Händler ordern trotz schwierigen Abverkaufs

Josef Palgen, Produktmanager bei GfMTrend, erklärte: „Auch wenn der Abverkauf schwierig ist, haben unsere Händler erkannt, dass sie Platz machen müssen für die frische Ware, die sie hier gesehen haben.“ Michael Liß, ebenfalls Produktmanager bei GfMTrend, ergänzte: „Der mittelständische Fachhandelhandel ist gerade von allen Vertriebsformen am agilsten unterwegs und hat damit auch die Kraft zu ordern.“

Elf neue Lieferanten für feinere Preisabstufungen

Das Einkaufsteam hatte ganze Arbeit geleistet und konnte elf neue Lieferanten für GfMTrend gewinnen, um auf die aktuelle Dynamik am Markt zu reagieren und die Preisabstufungen oberhalb der Mitte noch feiner zu gestalten. Es ist wahrscheinlich, dass der ein oder andere dieser Newcomer schon im nächsten Jahr in die Riege der PAL-Lieferanten aufschließen könnte, sofern sich die Zusammenarbeit im kommenden Jahr bewährt.

Überhaupt entwickelten die PAL-Leistungssortimente mit vielen Exklusivmodellen, zu denen auch ein bereits sehr erfolgreich laufendes Jubiläumsmodell von Steinpol gehört, wieder viel Zugkraft. Die drei eigenen Konzepte Marc Harris, Angelo Divani und Max Komfort wurden konsequent weiterentwickelt. Marc Harris geht sogar mit einem Pilotprojekt ins nächste Jahr – so wird die Marke durch Social-Media-Maßnahmen unterstützt werden. Auch die Industrie beteiligt sich daran, um die Marke weiter zu pushen. Ein mitreißendes, zur Messe produziertes Video markierte den Auftakt der Marc-Harris-Kampagne, für die M-Connect als Plattform zum Ausspielen des Contents genutzt werden wird.

Highlight: Das neue Mix-&-Match-Konzept

Ein Highlight der Messe war aber ohne Zweifel das neue Mix-&-Match-Konzept, das gemeinsam mit der 3C Gruppe und den Rietberger Möbelwerken eine individuelle Ausprägung für GfMTrend gefunden hat – mit hundertprozentig stimmigen Kombinationen in trendigen, modischen Farben, inklusive passender Wandkolorits. „Wenn die Händler das entsprechend in ihren Häusern umsetzen, werden die Endkunden begeistert sein. Das Konzept lässt sich für jeden Händler individuell anpassen – bis hin zu Massivholz-Spezialisten“, unterstreicht Monika Simon.

Unterstützung durch Impulstage in sieben Regionen

Wie gewohnt steht der Verband den Händlern bei der Umsetzung der zentralen Serviceleistungen mit einem erfahrenen Team zur Seite. Damit der Funke vor Ort noch schneller zündet, veranstaltet GfMTrend im Februar und März erstmals sieben regionale „Impulstage 2026“, um noch näher bei den Gesellschaftern zu sein und noch mehr Kenntnisse über die Bedürfnisse in den verschiedenen Regionen zu bekommen. Ziel der „Impulstage 2026“ ist es, das Leistungsspektrum des Verbands – von Local Branding mit M-Connect über das Küchen-KI-Tool bis hin zur Unterstützung bei der Ausstellungskonzeption – weiter zu verankern.

Positive Aussichten für 2026

Mit diesem Set-up und den bereits geplanten Aktivitäten für den Jahresbeginn 2026 sind die Aussichten für das kommende Jahr durchaus positiv – Maßgabe ist, die Gesellschafter dazu zu animieren, die von der Neustädter Zentrale vorbereiteten Themen mit voller Kraft umzusetzen. Das macht sich dann für die Gesellschafter auf allen Ebenen bemerkbar – im Marketing, in den Konditionen und in der Wahrnehmung der Kunden, sodass ein noch höheres einstelliges Wachstum als im laufenden Jahr gut möglich ist – erst recht, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen bessern sollten.

Traditioneller Ausklang im Kuchlbauer Weißbierstadl

Der erfolgreiche Jahresabschluss mit Messe und Bilanz wurde anschließend gebührend gefeiert – traditionell im Kuchlbauer Weißbierstadl, der Kult-Location im Nachbarort Abensberg. Dort ging es bei guter Stimmung und dem ein oder anderen Kaltgetränk noch einmal richtig zur Sache. Monika Simon dankte allen Beteiligten für den Kraftakt, den eine Messe sowohl für das eigene Team als auch für die Lieferanten bedeutet. „Wenn man aber partnerschaftlich und lösungsorientiert zu Werke geht, dann kommen die Dinge ganz von allein ins Laufen.“

Quelle: GfMTrend/Fotos: sebastian pieknik