TRENDS UP WEST trotzt Marktlage: Early-Bird-Phase endet mit positiven Benchmarks

Farben, Formen, Vielfalt – Impression von der TRENDS UP WEST 2025 in Düsseldorf

Starke Nachfrage nach Ausstellerflächen

Noch besteht die Möglichkeit, sich zu Early-Bird-Konditionen als Aussteller in Düsseldorf für die TRENDS UP WEST anzumelden. Bereits 180 Unternehmen haben diese Chance schon genutzt, und damit mehr als im Vorjahr – ein klares Zeichen dafür, dass die Lifestyle-Show erneut in Richtung zweier ausgebuchter Hallen steuert. Täglich kommen weitere Anmeldungen hinzu – zuletzt von Unternehmen wie Candle Guy, Clear Chox, Cottage Garden Decoration, Designbite, Fülop Essenzen, Glam & Glory, Kettcards und Moogoo Creative Africa. Sie alle verdeutlichen die Vielfalt und das breite Ideenspektrum der Konsumgüterbranche aus den Bereichen Kulinarik, Papeterie, Beleuchtung, Heimtextilien, Dekoration und vielem mehr.

„Uns ist bewusst, dass die aktuellen Rahmenbedingungen nicht einfach sind. Viele Unternehmen tun sich schwer, ihre Budgets für das kommende Jahr zu planen und zu entscheiden, auf welchen Veranstaltungen sie präsent sein wollen. Umso mehr freut es uns, dass sich so viele Marken bereits für unser Event entschieden haben. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass viele Unternehmen unserem Messeformat vertrauen“, sagt Willo Blome (blomus) stellvertretend für das Veranstalter-Trio mit Florian Burghard (sompex) und Marco Hübecker (fleur ami).

Bis zum 30. November 2025 gilt für Aussteller ein Early-Bird-Special von 130 Euro pro Quadratmeter, danach beträgt der Preis 140 Euro pro Quadratmeter. Das Veranstalterteam blickt sehr zuversichtlich auf die kommende Ausgabe und ist überzeugt, erneut über 300 Aussteller und 450 Marken für die TRENDS UP WEST zu gewinnen – und so wieder eine starke Plattform für die Branche zu bieten.

Interesse an neuen Kollektionen – Eindrücke vom Messestand auf der TRENDS UP WEST 2025

Service, Atmosphäre, Kommunikation – für eine Veranstaltung mit Wirkung

Die TRENDS UP WEST bleibt auch 2026 ihrem Anspruch treu: eine kuratierte, hochwertige Plattform mit starker Branchenrelevanz zu sein. Das Veranstalterteam setzt dabei auf eine ausgewogene Mischung aus persönlichem Service, inspirierender Atmosphäre und zielgerichteter Kommunikation.

„Unsere Veranstaltung ist kein anonymer Messeapparat, sondern eine Boutique-Messe mit persönlicher Betreuung“, erklärt Projektleiter Christian Kasch. „In diesem Jahr stärken wir gezielt unsere Reichweite, um für unsere Aussteller ein noch größeres und qualifizierteres Besuchernetzwerk zu aktivieren.“ Mit relevanten Inhalten und strategischer Kommunikation verschafft die TRENDS UP WEST in herausfordernden Zeiten so echte Sichtbarkeit.

Starkes Team: Marco Hübecker (fleur ami), Christian Kasch (Projektleiter TUW) und Willo Blome (blomus)

Mit dieser klaren Positionierung und einem kontinuierlich wachsenden Netzwerk bietet die TRENDS UP WEST die idealen Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte – in einem Umfeld, das gleichermaßen inspiriert und verbindet.

Planungssicherheit und Perspektiven

Auch für die Besucher bedeutet der positive Zwischenstand der mittlerweile achten Ausgabe der Trendshow im Westen ein Plus an Planungssicherheit. Schon jetzt können sie ihre Geschäftsreise organisieren, da sie sich auf ein attraktives Produktportfolio der TRENDS UP WEST freuen dürfen – und das gilt nicht nur für Besucher aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch aus anderen Bundesländern und dem angrenzenden Ausland. Partnerhotels in der Nähe bieten erneut vergünstigte Konditionen für Aussteller und Gäste.

Fachbesucherinnen und Fachbesucher beim Austausch auf der TRENDS UP WEST 2025

Das Veranstaltungsprofil der TRENDS UP WEST überzeugt den Einzelhandel zunehmend: Hier gibt es nicht nur Artikel für Herbst und Winter des laufenden Jahres zu sehen. Als B2B-Event mit der Pole Position für die zweite Jahreshälfte zeigt die Messe auch erste Neuheiten für Frühling und Sommer 2027. Wie man den Early Bird auch betrachtet – in Düsseldorf fängt der frühe Vogel jede Menge Würmer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendsupwest.com

Quelle: Home.Made:Storys