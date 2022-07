35 Teilnehmer. Drei Tagespunkte. 3,5 Stunden.

Ende Juni lud MHK Österreich neola- und MHK Handelspartner:innen, die daran interessiert sind, die erfolgreiche Eigenmarke in ihr Programm aufzunehmen, zu einer Informationsveranstaltung ins Salzkammergut ein. Ziel des Treffens war es, das neola-Konzept vorzustellen, aufzuzeigen, wie die Handelspartner:innen noch stärker von der Eigenmarke profitieren können und den Austausch untereinander, aber auch mit der Industrie zu fördern. Gelegenheiten dazu boten sich zahlreiche, denn neben MHK Österreich waren auch der Außendienst der Schüller Möbelwerk KG, Hersteller der neola-Küchen, sowie Andreas Knehler, Leiter Eigenmarken, angereist.

Die insgesamt 35 Gäste erlebten ein auf die wichtigsten Themen konzentriertes Programm, dessen Agenda genau drei Tagespunkte umfasste. So gab Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich, einen Überblick über die aktuelle Marktsituation in Österreich. Im Anschluss berichtete Andreas Knehler von den neola-Neuheiten und wie sich die Marke entwickelt. Sein Vortrag schloss mit der Verleihung der neola-Awards. Die vier Auszeichnungen gingen an die erfolgreichsten Handelspartner:innen und sind für selbige ein Marketingbaustein, um sich als Marke vor Ort zu etablieren. Abgerundet wurde die Veranstaltung schließlich durch die Unternehmenspräsentation der Schüller Möbelwerk KG. Zu den besonderen Highlights zählte, dass Schüller die Neuheiten seiner Premiummarke next125, die in Mailand erst kürzlich auf dem Salone del Mobile vorgestellt wurden, im Gepäck hatte und diese präsentierte.

Nach 3,5 informationsreichen Stunden ging es auf die Terrasse des Hotel Oberndorfer mit Blick über den schönen Attersee. Hier aß man gemeinsam zu Abend und hatte die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen und zu netzwerken. Das Fazit der anwesenden Handelspartner:innen war einstimmig: „Die Veranstaltung in solch einem komprimierten Format abzuhalten, war eine super Idee. Die Zeit war optimal kalkuliert, um sich über Aktuelles und Zukünftiges auf Stand zu bringen und beim Abendessen den ein oder anderen Punkt im persönlichen Gespräch mit anderen Unternehmer:innen und der Industrie zu vertiefen. Von diesem ‚Speed-Event‘ wird es hoffentlich eine Fortsetzung geben.“

Und auch Silvia Rieschl, Marketingmanagerin MHK Österreich (Bild Mitte), zeigte sich mit der von ihr und dem Team organisierten Veranstaltung sehr zufrieden: „Das war genau die richtige Mischung aus Information und kommunikativem Beisammensein. Und eine malerische Kulisse – den Attersee – gab es noch obendrauf.”

Weiterer Informationen finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK