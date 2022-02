ADA-Polstermöbellexikon: Herz-Waage & Wallfree

Die Experten von ADA übersetzen die Polstermöbel-Fremdsprache und enthüllen die Geheimnisse hinter den Fachbegriffen. Damit jeder unter den verschiedensten Sitzfunktionen das findet, was er braucht. Denn was kann eigentlich ein Sofa mit Herz-Waage-Funktion? Und wozu ist ein Wallfree-Beschlag gut?

Herz-Waage-Funktion: gesund für Körper und Geist

Beine hoch, zurücklehnen & entspannen: Sofas mit Herz-Waage-Funktion sind mit einer verstellbaren Rückenlehne und einem separat ausfahrbaren Fußteil ausgestattet. Und das Besondere daran? In der Herz-Waage-Position liegen die Beine, leicht angewinkelt, etwas höher als das Herz. Vor allem bei schweren Beinen kann das Blut besser zum Herzen abfließen und der Blutkreislauf wird gefördert. Zudem befindet sich die Wirbelsäule so in einer natürlichen Haltung, wodurch die Bandscheiben entlastet werden. Die Herz-Waage-Position wirkt durch die körperliche Entlastung und den positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System spürbar beruhigend. Fühlen Sie sich rundum wohl! Müde Beine haben mit der Herz-Waage-Funktion keine Chance mehr.

Wallfree-Beschlag: minimaler Platz, unbegrenzte Möglichkeiten

Kleiner Wohnraum, Ihr Sofa steht nah an der Wand und Sie denken, auf eine Relaxfunktion verzichten zu müssen? Müssen Sie nicht! „Wallfree“ macht’s möglich. Um die Herz-Waage- und andere Komfortfunktionen optimal zu nutzen, werden Sofas häufig mit einer technischen Raffinesse ausgestattet: dem Wallfree-Beschlag. Verstellbare Rückenlehnen mit dieser Technik benötigen nur minimalen Platz zur Wand. Circa 15 cm reichen bereits. So geht weder kostbarer Wohnraum noch Ihr Komfortwunsch verloren.

FACTBOX

Herz-Waage-Funktion: Finden Sie Ihre innere Balance!

o Herz-Kreislauf-fördernd

o Entlastung der Wirbelsäule

o Beruhigende Wirkung

o Unterstützung bei schweren Beinen

Wallfree-Beschlag

o Neigbare Relaxfunktionen nah an der Wand möglich

o Ideal bei kleinem Wohnraum

