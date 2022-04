Ambiente – Online-Event Future of Work Academy rückt am 2. Mai 2022 aktuelle Themen rund ums moderne Büro in den Fokus

Das Vortragsprogramm richtet sich insbesondere an Architekt*innen, Innenarchitekt*innen, Büroplanende und Facility Manager*innen. Diese erhalten mit Genehmigung der Architektur- und Stadtplanungskammer Hessen Fortbildungspunkte. Das digitale Event wird gemeinsam mit World-Architects realisiert.

An der Future of Work Academy beteiligen sich fünf national und international renommierte Architekt*innen und Planenden und geben inspirierende Einblicke in den Stand zeitgemäßer Büroplanung. Sie referieren über zukunftsweisende Themen passend zu „Future of Work“ und geben Anregungen für eine zeitgemäße Raumgestaltung des Arbeitsplatzes.

Das Programm beginnt um 14 Uhr mit einer kurzen Begrüßung durch die Messe Frankfurt Exhibition GmbH und World-Architects.

Der erste Redner ist um 14:15 Uhr Peter Ippolito von der Ippolito Fleitz Group mit seinem Thema „Ganz entschieden dazwischen“. Er zeigt auf, dass es bei den aktuellen Herausforderungen der Arbeitswelt immer unterschiedliche Antworten gibt. „Nicht, weil wir uns nicht entscheiden können, sondern weil es auf die Herausforderungen der Arbeitswelt immer unterschiedliche Antworten gibt“, lautet sein Kredo für die Büroplanung.

„Welcome Home to Office“ ist der Vortragstitel von Jessica Borchardt von BAID Architekten, die ab 15 Uhr über die Herausforderungen und den Einklang von Office und Homeoffice spricht. „Wir brauchen einen Mix aus Office und Homeoffice und müssen uns darauf freuen können“, sagt Borchardt.

Margit Sichrovsky von LXSY Le Roux Sichrovsky Architekten spricht über das Thema „Erkunde die Zukunft im Handeln“. Sie vertritt die Meinung, dass themenbasiertes Arbeiten und gemeinsamer Wissenstransfer mehr Raum im Arbeitsalltag einnehmen werden. Auch New Work ist ein Aspekt ihres Vortrags ab 15:45 Uhr. „New Work bedeutet ein gelebtes Experiment, das das Heute für das Morgen verändert“, sagt Sichrovsky.

Petra Pfeifer und Andreas Moser von MA Architekten widmen sich mit ihrem Vortrag „Wir – Ich – Wir“ den Themen Individualität, Sicherheit, Flexibilität und Identifikation. Sie treten ab 16:30 Uhr nicht nur in den gemeinsamen Dialog, sondern auch in den Dialog mit den Zuhörern, denn ihre Meinung lautet: „Ein allgemeingültiges Rezept für ‚den Arbeitsraum‘ gibt es nicht.“

Die Vorträge werden auf zwei Kanälen übertragen – in deutscher und in englischer Sprache. Architekt*innen und Innenarchitekt*innen erhalten mit Genehmigung der Architektur- und Stadtplanungskammer Hessen Fortbildungspunkte (1 Punkt pro Vortrag).

Eine Vorabregistrierung ist erforderlich und kann unter: www.ambiente.messefrankfurt.com/future-of-work-academy vorgenommen werden. Ist man einmal registriert, erhält man vor dem kostenfreien Event automatisch den Einwahllink und kann dann an allen oder auch an einzelnen Vorträgen teilnehmen.

Die nächste Ambiente findet vom 3. bis 7. Februar 2023 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt