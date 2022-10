Ambiente Trends 23+ rücken Nachhaltigkeit, unerwartete Neuschöpfungen und Designikonen in den Mittelpunkt

Die Ambiente Trends 23+ stehen für Lebenswelten, die neue Empfindungen und Erlebnisse schenken. Die drei Trendwelten liefern neue Impulse, regen die Kreativität an und laden ein, ungewohnte Perspektiven einzunehmen. Dabei knüpfen sie an Entwicklungen der vorigen Jahre an und führen sie überzeugend weiter. Insbesondere Nachhaltigkeit und die hiermit verbundene Materialforschung, neue ästhetische Lösungen, Handwerkskunst und digitale Innovationen finden sich wieder.

Das Stilbüro bora.herke.palmisano greift, im Auftrag der Messe Frankfurt, die relevanten Strömungen der Konsumgüterbranche auf und selektiert anhand der Trendthemen passende Produkte der Ambiente-Aussteller 2023. Diese werden in der Trendschau vom 3. bis 7. Februar 2023 dem internationalen Messepublikum vorgestellt. „Nach zwei Jahren im Ausnahmezustand stehen die Zeichen spürbar auf Neustart. Wir haben bei unseren Recherchen kraftvolle Wohnthemen gefunden, die drängende Fragen unserer Zeit ganz unterschiedlich beantworten. Allen gemein ist eine enge Anbindung an den Menschen, seine Empfindungen und sein Erleben“, sagt Annetta Palmisano, Stilbüro bora.herke.palmisano.

unknown beauty_strange + gracious: Mixed-Reality-Ästhetik trifft das Unbekannte

unknown beauty_strange + gracious heißt der erste der drei Trends. Hier spielt die Sehnsucht nach neuen, überraschenden Erfahrungen eine entscheidende Rolle. Dieser Trend reflektiert ein Wohnthema, das unkonventionelle Anmut und unglaubliche Neuschöpfungen verbindet. Das Unerwartete hält hier Einzug in die vertraute Lebensumgebung.

Die unknown beauty_strange + gracious-Farbpalette zeigt intensive, extravagante Farben im Wechselspiel mit lieblichen und sanften Nuancen. Die Mikro-Farbthemen ermöglichen eigene Interpretationen und Schwerpunkte von kühl bis intensiv, von neutral bis exzentrisch. Hierbei dominieren mehrfarbige und schimmernde Töne ebenso wie schillernde Regenbogen-Effekte oder Wet-Looks.

Bei den Materialien stehen abstrakte, fremde Formen sowie unkonventionelle Oberflächen im Mittelpunkt. Auch die Auflösung zwischen analogen und digitalen, realen und virtuellen Welten wird vorangetrieben. Die Annäherung von Handwerk und Technologie bringt neue Produkte hervor.

Als Wohnthema hält unknown beauty_strange + gracious überraschende Lösungen bereit: „Hier stehen faszinierende Farbgestaltungen und unerwartete ästhetische Lösungen im Vordergrund. Situative Muster, Umgebungsreflexionen, und das Spiel mit Licht und Schatten erzeugen bemerkenswerte visuelle Effekte. Von extravagant bis bizarr, immer außergewöhnlich und auf besondere Weise glamourös.“ fasst Palmisano diesen Trend zusammen.

calming nature_careful + pleasant: Neue Vitalität trifft auf Naturverbundenheit

Auf die besänftigende Kraft der Natur setzt der zweite Trend calming nature_careful + pleasant. Organische Formen, sanfte Farben und ein behutsamer Umgang mit Ressourcen stehen hier ebenso im Mittelpunkt, wie die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Organische Formen und Designs werden von sanften Farben unterstützt.

Bei der Farbpalette stehen natürliche Töne, die mit ihrer zarten Pigmentierung besonders sanft wirken, im Mittelpunkt. In der kühleren Ausrichtung finden sich Farbtöne aus der Pflanzenwelt, während die neutrale Reihe Stein- und Metallschattierungen zeigt. Moos, Ton und eine Rosé-Nuance bestimmen die wärmere Ausprägung.

Immer mehr verschwimmen bei calming nature_careful + pleasant die Grenzen zwischen Technologie, Forschung, Kunst und Handwerk. Die Lebenszyklen der Materialien liefern dabei eine wichtige Inspirationsquelle. Neue Lösungen bieten zum Beispiel Waste-Materialien, die zum neuen Rohstoff werden.

Die Natur wird bei dieser Trendwelt immer mit einbezogen, so auch im Büro: Auch das Arbeitsumfeld profitiert von einer klaren, ruhigen Formensprache. Fokussiert, auf das Wesentliche erscheinen Sitzmöbel, Tische und Leuchten. Biophiles Licht schenkt Büro- und Arbeitsräumen eine naturhafte Anmutung.

„Materialforschung ist nach wie vor eine der wichtigsten Strategien im Design und interdisziplinäre Designstudios forschen stetig nach innovativen, nachhaltigen Materialien. Der Weg hin zu einem zirkulären Design bleibt das größte Anliegen und wird uns die nächsten Jahre kontinuierlich begleiten“, sagt Palmisano.

lasting ideas_passionate + evocative: Designikonen treffen auf das Hier und Jetzt

Der dritte Trend lasting ideas_passionate + evocative verdichtet die Ideen herausragender Designikonen zu einem Wohnthema, das Lösungen für das Hier und Heute sucht. Die Designer erinnern sich an klassische, ikonische Designs, die Entwurfs-Ergebnisse sind aber grundsätzlich neu und modern.

Grafisch und plakativ, mit starken Farben und konkreten Formen, werden Erinnerungen an Designikonen wachgerufen. Die Lust, vertraute Konzepte neu zu interpretieren, steht im Fokus: Durchdachte Konzepte sind zu sehen, die sich intensiv mit neuen Bedürfnissen auseinandersetzen.

Wo unsere Wohnumgebung zunehmend auch zur Arbeitsumgebung wird, werden modulare, vielfältig einsetzbare Lösungen gefunden.

Die lasting ideas_passionate + evocative Farbpalette bildet die Grundlage für kraftvolle Designs: Petrol- und Blaunuancen dominieren die kühle Reihe, während intensives Orangerot mit Violett- und Gelbschattierungen die warme Ausrichtung anführt. Sowohl die einzelne Farbe als auch raffinierte Farbkompositionen, beispielsweise bei grafisch-plakativen Mustern oder modernen Mosaiken, prägen diesen Trend.

Das Gesamtkonzept steht bei lasting ideas_passionate + evocative klar im Vordergrund, so können auch unterschiedliche Materialien zum Einsatz kommen: Soft oder massiv, aus Natur- oder wiederverwerteten Werkstoffen. Materialien wie Stein oder Marmor betonen ebenso die Beständigkeit, wie modulare und vielfältig nutzbare Objekte.

lasting ideas_passionate + evocative zeigt auf, dass nicht nur Wohnmöbel, sondern auch andere funktionale Produkte sich besonders flexibel einsetzen lassen. Auch im Bereich Arbeiten und Wohnen wird die Anpassungsfähigkeit unserer Lebensumgebung durch multifunktionale Wohnobjekte fortgeschrieben. „Gleichzeitig spielt handwerkliche Kompetenz und die Idee der Manufaktur, in der besondere Stücke in kleiner Auflage oder sogar als Unikat hergestellt werden, eine wichtige Rolle. Viele Produkte sind funktional und dabei doch immer ein Design-Statement“, sagt Palmisano.

Die Trendexperten vom Stilbüro bora.herke.palmisano berichten zweimal am Tag über die drei Trendwelten der Ambiente und der Christmasworld. Zum ersten Mal gibt es für die Ambiente und Christmasworld gemeinsame Trendaussagen – allerdings bleibt eine individuelle Auslegung pro Messe erhalten und wird weiterhin herausgearbeitet. Die Fachvorträge finden in der Conzoom Solutions Academy im Saal Europa, Halle 4.0 Foyer, zu folgenden Uhrzeiten statt:

Freitag, Sonntag, Montag, Dienstag jeweils um 11:45 Uhr und um 14:45 Uhr.

Samstag um 12:45 Uhr und 15:45 Uhr

Ambiente/Christmasworld: 3. bis 7. Februar 2023

Creativeworld: 4. bis 7. Februar 2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt