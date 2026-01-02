ANKER Düren stellt neue Führung vor

Die ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG geht einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung ihres Traditionsgeschäfts: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Lars Engelke die Rolle des Geschäftsführers – Operations Deutschland.

ANKER steht seit Generationen für textile Handwerkskunst, technische Präzision und eine starke „Made in Germany“-Identität. Diese lange Geschichte ist mehr als Vergangenheit – sie ist ein Wert, der Vertrauen schafft und den Anspruch definiert, weiterhin Maßstäbe zu setzen. Im Fokus der nächsten Phase steht, die Substanz der Marke zu bewahren und sie zugleich konsequent in eine finanziell solide und zukunftssichere Richtung zu führen.

„ANKER ist eine besondere Marke, weil sie Know-how, Qualität und echtes Handwerk vereint – getragen von Menschen, die sich t äglich mit Professionalität und Verantwortung einbringen“, sagt Lars Engelke. „Diese Stärke möchte ich bewahren und weiterentwickeln: mit Respekt für die Unternehmensgeschichte und einem klaren Fokus auf nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.“

Als Geschäftsführer – Operations Deutschland wird Lars Engelke für den Standort Düren verantwortlich sein. In der ersten Phase liegt der Schwerpunkt besonders auf Produktion, Produktentwicklung und Vertrieb in Deutschland, um die Grundlagen für eine stabile Leistung, eine zuverlässige Lieferfähigkeit und eine klare Marktwirkung weiter zu stärken.

Zu den Prioritäten werden die Schärfung der Positionierung, die Entwicklung von Strukturen und Prozessen sowie die konsequente Ausrichtung auf Qualität, Effizienz und Zukunftsfähigkeit gehören – mit dem Ziel, nicht nur die ANKER-Tradition zu bewahren, sondern sie als Grundlage für das nächste erfolgreiche Kapitel zu nutzen.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten ANKER-Team“, fügt Engelke hinzu. „Gemeinsam werden wir die nächsten Kapitel dieser Marke gestalten.“

Jennie Wang, Global Commercial President, wird weiterhin die Bereiche Aviation, Export und Internationales Marketing bei ANKER führen.

Dong Zhou, Eigentümer und Geschäftsführer von ANKER, kommentiert: „Wir werden auch weiterhin Top-Talente der Branche für ANKER gewinnen und uns bewusst darum bemühen, die Kundenzufriedenheit zu steigern.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.anker-carpets.com

Quelle: ANKER Düren