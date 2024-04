Arçelik gründet Beko Europe, einen führenden Anbieter von nachhaltigen Haushaltsgeräten in Europa

Der zweite April markierte den erfolgreichen Abschluss der endgültigen Einbringungsvereinbarung zwischen der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Arçelik, Beko B.V., und der hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Whirlpool Corporation, Whirlpool EMEA Holdings LLC, und die Gründung von Beko Europe.

Mit dem Abschluss wird auch die endgültige Vereinbarung über den vollständigen Erwerb des Whirlpool-Geschäfts im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) durch Arçelik in einer separaten Transaktion abgeschlossen.

Auf der Grundlage des Produktionsvolumens im Jahr 2023 ist der kombinierte Anteil des europäischen Haushaltsgroßgerätegeschäfts von Whirlpool und der Geschäftsbereiche Haushaltsgroßgeräte, Unterhaltungselektronik, Klimaanlagen und Haushaltskleingeräte von Arçelik, d. h. Beko Europe, der größte in Europa. Beko Europe beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionskapazität von ca. 24 Mio. Haushaltsgeräten pro Jahr an 11 Produktionsstandorten. Das neu gegründete Unternehmen befindet sich zu 75 % im Besitz der Beko B.V. und zu 25 % im Besitz der Whirlpool Corporation (Vorbehaltlich abschließender Anpassungen).

Weltweit wird Arçelik nun in 57 Märkten mit rund 55.000 Mitarbeiter:innen vertreten sein. Der Gesamtumsatz von Arçelik erreicht auf der Grundlage der Ergebnisse von 2023 etwa 11 Mrd. EUR. (Grundlage ist der geschätzte Gesamtumsatzes von Arçelik und Whirlpool EMEA im Jahr 2023). Die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens wird ebenfalls erheblich steigen, da die Gesamtzahl der Produktionsanlagen 45 erreicht.

Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, kommentierte den Abschluss der Transaktionen wie folgt: „Wir haben uns klare Ziele gesetzt, um unser Geschäft zu vergrößern und unsere Branche in den letzten zehn Jahren umzugestalten, während wir gleichzeitig Werte für unsere Verbraucher:innen, unsere Kund:innen, unsere Mitarbeiter:innen und unsere Aktionär:innen schaffen. Unser Wachstum wurde durch durchdachte Übernahmen und bahnbrechende Joint Ventures mit führenden Unternehmen wie Singer in Bangladesch und Hitachi in Asien vorangetrieben. Die Gründung von Beko Europe und die Übernahme der MENA-Assets von Whirlpool sind ein weiterer entscheidender Meilenstein auf dem Weg von Arçelik und unser zehntes Jahr des kontinuierlichen Wachstums. Als eines der weltweit führenden Unternehmen mit starken Positionen in reifen und wachstumsstarken Märkten bekräftigen wir heute unsere Fähigkeit, eine Kraft des Fortschritts und des Wandels zu sein, im Dienste des Planeten und der Menschen.“

Darüber hinaus sagte Marc Bitzer, Chairman und CEO der Whirlpool Corporation: „Wir freuen uns, dass wir mit dem Abschluss der Transaktion mit Arçelik zur Gründung von Beko Europe diesen wichtigen Moment erreicht haben. Mit diesem Meilenstein beginnt ein aufregendes neues Kapitel bei der Schaffung von Mehrwert für die europäischen Verbraucher durch attraktive Marken, nachhaltige Produktion, Produktinnovation und Verbraucherdienstleistungen. Wir freuen uns auf die beträchtlichen Möglichkeiten, die Beko Europe den Verbraucher:innen in ihrem ständigen Streben nach einem besseren Leben zu Hause eröffnen wird.“

Ragıp Balcıoğlu, CEO von Beko Europe, kommentierte: „Heute ist der erste Tag auf dem Weg von Beko Europe, nachhaltiges Wohnen in jedem Haushalt in Europa zu etablieren. Durch die Zusammenlegung unserer jeweiligen Standorte haben wir eine Größenordnung erreicht, die wir nun unermüdlich nutzen müssen, um den Bedürfnissen unserer Kund:innen und Verbraucher:innen gerecht zu werden. Wir werden ein verantwortungsbewusster Partner für die Branche und die Verbraucher:innen sein und unsere marktführende Position aktiv nutzen, um die Standards anzuheben, die Effizienz zu verbessern und die Innovation im Streben nach einer besseren Zukunft voranzutreiben. Indem wir die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kund:innen und Verbraucher:innen verstehen, wollen wir die europäische Haushaltsgeräteindustrie zu einem besseren, wettbewerbsfähigeren und umweltfreundlicheren Umfeld führen. Unsere außergewöhnlichen und sich hervorragend ergänzenden Teams werden bei der Verwirklichung dieses Ziels eine entscheidende Rolle spielen.”

