Branche in Vorfreude auf küchenwohntrends und möbel austria 2025

Vom 7. bis zum 9. Mai 2025 geht die küchenwohntrends gemeinsam mit der möbel austria in die siebte Runde. Und wie schon in den Jahren zuvor werden im Messezentrum Salzburg alle relevanten Branchenakteure rund um die Themen Küche und Einrichten anzutreffen sein. Der Grund dafür ist offensichtlich: Das Messedoppel hat sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Dreh- und Angelpunkt in Österreich, Süddeutschland, Südtirol sowie Slowenien entwickelt und bietet hervorragende Möglichkeiten, sich in diesen attraktiven Märkten zu etablieren. Es gibt gute Gründe, mit der Buchung eines Ausstellungsplatzes nicht länger zu warten.

Die Messemacher der küchenwohntrends und Möbel Austria Michael Rambach und Erich Gaffal

Mit der Messekombination aus küchenwohntrends und möbel austria geht ein bewährtes und erfolgreiches Businessevent in die Fortsetzung. Das Erfolgsrezept ist dabei so einfach wie konsequent: Die Fachmesse rund um Küche und Einrichtung richtet sich zielorientiert, trendsicher und umfassend an Industrie, Fachhandel, Handwerk, Immobilienausstatter, Projektentwickler, Architekten und Innenarchitekten sowie an alle anderen, die sich professionell mit den Themen beschäftigen. Die Konzentration auf Fachbesucher erhöht dabei das Erfolgsversprechen für Aussteller, Besucher und Kooperationspartner – was bei der letzten Messeausgabe zu überdurchschnittlich positivem Feedback führte: 75% der Aussteller bewerteten Ihren Messeauftritt als erfolgreich bzw. sehr erfolgreich.

Stimmen aus der Branche

Auf der nächsten Ausgabe im Mai 2025 werden dementsprechend viele bekannte Gesichter vertreten sein. „Die BSH Gruppe ist seit Jahren Aussteller auf der küchenwohntrends in Salzburg. Wir schätzen das tolle Ambiente und noch vielmehr die guten Gespräche mit unseren Kunden. Unsere Marken werden dort hervorragend präsentiert. Wir freuen uns auf die küchenwohntrends im nächsten Jahr“, findet zum Beispiel Ulrike Pesta, Head of AT/SM bei der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH.

Anna Kapsamer-Fellner, die Geschäftsführerin der JOKA Kapsamer GmbH freut sich ebenfalls auf die Fachmesse: „Mit unseren Marken JOKA und ProNatura sind wir seit dem Start der Messe möbel austria als Aussteller dabei. Der Messetermin ist ein fester Bestandteil im Zyklus unserer Produktentwicklungen. Unsere Neuheiten können wir dadurch sehr zeitnah und effizient unseren bestehenden Kunden vorstellen und neue Handelspartner gewinnen.“

Neue Handelspartner kennenlernen, Begehrlichkeiten bei den Zielgruppen wecken und alle Beteiligten mit neuen Trends und Entwicklungen inspirieren – all das steht im Zentrum des Events, das Unternehmen und Handel zusammenbringt und seine Ziele ohne großen Streuverlust erreicht. Gerade in Zeiten, in denen die Geschäfte nicht ganz wie von selbst laufen, ist solch ein Format doppelt hilfreich, wie Erich Ritt von der Verkaufsleitung ANREI-Reisinger GmbH betont. „Die Welt rund um uns verlangt uns einiges ab. Umso wichtiger ist es, auf qualitätsvolle Partnerschaften zu setzen und auch die Lieferanten an den eigenen Ansprüchen zu messen. Wir legen besonderen Wert auf konsequente ökologische Ausrichtung, einwandfreie Produktqualität, Zuverlässigkeit und Termintreue. Nur so können wir unser Qualitätsanspruch halten – und unsere Kunden Tag für Tag damit begeistern. Und ein perfekter Auftritt auf der österreichischen Möbelfachmesse bietet die uns dafür die ideale Bühne.“

Wolfgang Maureder aus der Verkaufsleitung der Schachermeyer GmbH sieht zudem Salzburg als gute Wahl: „Die Messe ist mit ihrem Standort in einer sehr zentralen Lage für Österreich. Eine ideale Plattform für die Präsentation von Neuheiten und darüber hinaus eine gute Gelegenheit, persönliche Kontakte sowie das Firmennetzwerk zu erweitern, beziehungsweise zu stärken.“

Austausch, Netzwerken und Vertragsabschlüsse sind wichtige Pfeiler für den Messeerfolg. Doch es gibt noch weitere: Innovation und Wissenstransfer. Und beides findet nicht nur auf den Ausstellerständen, sondern auch auf den etablierten Podium Events statt, die 2025 erneut mit hochkarätigen Themen und Referenten glänzen werden. Wie bei kaum einem anderen Businessevent sind gute Geschäfte so eng verzahnt mit Inspiration – und deswegen verwundert es nicht, dass die Nachfrage an Ausstellerflächen groß ist.

Wer noch bei dem Branchenevent dabei sein möchte, sollte nicht zu lange zögern und sich unter https://www.kuechenwohntrends.at/aussteller/aussteller-werden/ anmelden.

Weiter Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de und unter www.moebel-austria.at

Quelle. trendfairs