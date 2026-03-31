ARDEX auf Wachstumskurs: Führung gestärkt, Systemkompetenz ausgebaut

von links: Prok. Adolf Hernegger, GF Georg Strodl, Vorsitzender der GF Dr. Gunther Sames, Prok. Mag. Manfred Edlmayer

Die ARDEX Baustoff GmbH stellt ihre Führungsmannschaft in Österreich neu auf und setzt damit ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Expansion. Mit Wirkung zum 1. Februar 2026 wurde Georg Strodl zusätzlich in die Geschäftsführung berufen. Gleichzeitig wurde das Managementteam durch einen neuen Prokuristen ergänzt. Ziel ist eine klarere Aufgabenverteilung und stärkere strategische Ausrichtung auf internationale Wachstumsmärkte.

Manager aus der Praxis

Georg Strodl ist seit fast 30 Jahren im Unternehmen tätig und war zuletzt Prokurist und als Verkaufsleiter tätig. Er kennt Markt, Kunden und Organisation aus der Praxis, eine Erfahrungstiefe, die künftig auch auf Geschäftsführungsebene wirksam wird. Gemeinsam mit Dr. Gunther Sames, Vorsitzender der Geschäftsführung ARDEX Österreich, verantwortet Strodl künftig die strategische und operative Weiterentwicklung von ARDEX Österreich.

ARDEX erweitert Führungsteam

Parallel dazu wird Mag. Manfred Edlmayer, seit 2022 Leiter Finanzen, zum Prokuristen bestellt. Adolf Hernegger, langjähriger Prokurist und verantwortlich für das internationale Projektmanagement, bleibt in seiner bisherigen Funktion weiter aktiv. Damit setzt ARDEX auf ein eingespieltes, breit aufgestelltes Führungsteam mit klaren Zuständigkeiten.

Strategischer Fokus: Wachstum über den Heimmarkt hinaus

Inhaltlich geht die Neuaufstellung mit einer klaren strategischen Schwerpunktsetzung einher. Dr. Gunther Sames wird sich künftig verstärkt auf Strategie, Expansion und Wachstum konzentrieren. Neben dem Ausbau bestehender Märkte in Zentral- und Osteuropa steht insbesondere der systematische Aufbau außereuropäischer Märkte im Fokus.

Für Kundinnen, Kunden und Geschäftspartner bedeutet die personelle Neuordnung vor allem eines: Kontinuität. Die Verantwortlichkeiten sind klar geregelt, Entscheidungswege bleiben kurz, die Organisation bewusst schlank. ARDEX Österreich setzt damit auf Nähe zum Markt und eine schnelle Umsetzung, von der Strategie bis zur Baustelle.

Systemdenken als Wettbewerbsvorteil

Parallel zur organisatorischen Weiterentwicklung baut ARDEX Österreich auch seine strategischen Partnerschaften weiter aus. Künftig arbeitet ARDEX, spezialisiert auf hochwertige Bauchemie, mit dem Systemanbieter wedi, dem Spezialisten für innovative Systeme im Bad- und Nassraum, zusammen. Die Kooperation ergänzt das ARDEX-Portfolio und ermöglicht besser abgestimmte Gesamtlösungen aus einer Hand. Mit weniger Schnittstellen und mehr Sicherheit in Planung und Ausführung. Es unterstreicht den Anspruch von ARDEX, Kunden in Österreich verstärkt ganzheitliche Lösungen aus einer Hand zu bieten. Ein weiterer Baustein auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum und klarer Differenzierung im Markt.

Bekenntnis zum Standort Österreich

Die Veränderungen versteht das Unternehmen als langfristiges Bekenntnis zum Standort Österreich und als Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Qualität, Verlässlichkeit und Handschlagqualität sollen auch künftig die Zusammenarbeit prägen, getragen von einer Führung, die Erfahrung mit Zukunft verbindet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ardex.at

Quelle ARDEX