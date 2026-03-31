Innovation im Haushalt: Smarte Technik wird 2026 zum Must-have für Fachhändler:innen

v.l.n.r.: Helmut Schmidler (Key-Account Manager TV & SDA Beko Austria AG), David Berghamer (Geschäftsführer Exklusiv Elektrohandel & Service GmbH); Harald Kasperowski (Sales Director Beko Austria AG)

Die Teilnehmer:innen konnten KI-gestützte Waschmaschinen, energieeffiziente Geschirrspüler, Multifunktions-Backöfen sowie innovative Kühl-Gefrierkombinationen direkt erleben. „Technologie ist nur ein Werkzeug – der Nutzen entsteht durch gezielte Beratung im Fachhandel. Beim Innovationstag konnten die Händler:innen direkt sehen, wie smarte Geräte die Interaktion mit Kund:innen verbessern und Beratungsgespräche effektiver machen“, erklärt Thomas Wurm, Einkaufsleiter von Expert.

Trends, Standards und Umsatzpotenziale

Neben der Ausstellung stand ein Fachvortrag zu Vernetzung, Energieeffizienz und zukunftsweisenden Technologien auf dem Programm. „2026 wird das Jahr, in dem smarte Vernetzung und Energieeffizienz vom Nice-to-have zum echten Must-have im Haushalt werden – gerade in Zeiten steigender Energiepreise und neuer EU-Standards. Geräte mit KI-Optimierung liefern Fachhändler:innen jetzt schon überzeugende Argumente, um sich abzuheben und langfristige Kundenbeziehungen zu fördern“, ergänzt Harald Kasperowski, Director Sales bei Beko Austria AG/elektrabregenz.

Harald Kasperowsksi (Sales Director Beko Austria AG) und Thomas Wurm (Einkaufsleiter Expert)

Smarte Technik als Differenzierungsmerkmal

Der Innovationstag unterstreicht die strategische Partnerschaft zwischen Expert und elektrabregenz und zeigt: Smarte Haushaltstechnologie kann für den Handel nicht nur verkauft werden, sondern wird zu einem klaren Differenzierungsmerkmal. Fachleute gewinnen durch direkte Erfahrung Einblicke in aktuelle Trends, können ihr Sortiment attraktiver gestalten, Kund:innen langfristig binden und damit Umsatzchancen realisieren.

Harald Kasperowski (Sales Director Beko Austria AG) betont: 2026 wird smarte Vernetzung und Energieeffizienz zum Must-have – KI-optimierte Geräte helfen Fachhändler:innen, Kund:innen zu begeistern

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle: Beko Austria AG