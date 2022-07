area30 & cube30 in Löhne – Ausstellerliste erstmals einsehbar

Informieren Sie sich auf diesem außergewöhnlichen Business-Event über Trends und Neuheiten der über 130 Aussteller und Marken.

Ausstellerliste erstmals einsehbar

130 Aussteller und Marken

Einblick in die täglich aktualisierte Ausstellerliste der über 130 Aussteller und Marken der area30 und cube30 erhalten Sie hier:

tagesaktuelle Ausstellerliste area30 und cube30

Ihr persönliches Eintrittsticket – kostenfrei

Sichern Sie sich bereits heute Ihr kostenfreies Eintrittsticket. Klicken Sie auf folgenden Button zur Registrierung, um vor Ort schnell, einfach und sicher die Messe betreten zu können:

Es wird also wieder richtig spannend ab 17. September 2022 in Löhne als der „Weltstadt der Küchen“. Besuchen Sie area30 und cube30 in optimaler Lage der Küchenmeile, zum idealen Zeitpunkt, mit kurzen Wegen und einer eine gute Anbindung an die Infrastruktur,

Quelle: Trendfairs