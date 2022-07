Preview: Light + Building Trends 22+23

Licht ist der Mittelpunkt einer intelligent vernetzten Welt. Digitalisierung und ganzheitliches Denken verändern das Leuchtendesign und beeinflussen es zukünftig stark. Wie sich dies auswirkt, präsentieren die Designer des Stilbüros bora.herke.palmisano täglich in Vorträgen auf der Light + Building Autumn Edition auf der Design Plaza in Halle 3.1. Ergänzend sind die drei Themen „sensuous + imaginative“, „serious + unfeigned“ und „judicious + eminent“ in unmittelbarer Nähe inszeniert.

Ein erster Ausblick auf die drei Trendrichtungen

sensuous + imaginative

Die große Inspiration dieses Themas ist die digitale Entwicklung. Designer nutzen träumerische Renderings und Visualisierungen aus Gaming-Welten als Vorbilder. Daraus entstehen virtuelle Möbel und Leuchten, die erst auf Nachfrage in die Produktion gehen. Dementsprechend verändert sich die Art der Ästhetik. Es wird experimentiert; innovative Ideen finden ihre Umsetzung. Die Leuchtenformen wirken, als wären sie aus organischen, amorphen Silhouetten erwachsen. Durchscheinende und satinierte Oberflächen entrücken das komfortable Lichterlebnis ins Diffuse und Entmaterialisierte.

Traumgebilde für emotionale Terrains. Nichts beunruhigt, alles ist im Fluss

serious + unfeigned

Die Natur ist das innere Leuchten dieser Thematik. Dementsprechend spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Designer nutzen für ihre ganzheitlich gedachten Entwürfe anspruchsvolle Materialinnovationen. Die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema nimmt Fahrt auf. Dadurch wächst die Vielfalt der Materialien, die Designer für ihre Kreationen nutzen können. Beispielsweise entstehen aus Fruchtfasern Zellulose-Stoffe, die bei Lampenschirmen zum Einsatz kommen. Nachhaltigkeit impliziert auch Flexibilität. Kabelunabhängige Leuchten bringen Licht dorthin, wo es gerade benötigt wird. Auch die Farbpalette wird von Natürlichkeit bestimmt: Warme Erd- und Mineralientöne beziehen sich auf den Ursprung des organischen Lebens.





Hinwendung zur handwerklichen Kreation. Der Natur ganz nah. Impulse, die anhalten

judicious + eminent

Ein eleganter, maßvoller Stil mit Überraschungen: Die Basis ist eine vertraute, geometrische Formensprache. Subtile technische Details sorgen für den Reiz des Neuen. Besonders in klaren Räumen mit hohen Designanforderungen überraschen minimalistische Lichtobjekte durch interaktiver Raffinesse: Beispielsweise lassen sich LED-Rahmen aktivieren und wie Fenster öffnen. Klassische Kronleuchter bekommen durch die Schwerkraft neue Formen. Strenge Linien gleichen Designer mit körperhafter Leichtigkeit aus. Bei den Materialien sind samtig-velourige Optiken vorherrschend. Die Farbreihe ist elegant mit dunklen und kräftigen Nuancen, markant ist der Blauanteil. Hellere Farben mildern dazu lineare Gesamtentwürfe.



Gezielte Kontraste und architektonische Elemente finalisieren Lichtwirkungen von großer Eleganz

Stilbüro bora.herke.palmisano

Die Trendprognosen der Light + Building basieren auf den weltweiten Recherchen des Stilbüros bora.herke.palmisano. Die Stilexperten analysieren im Auftrag der Messe Frankfurt regelmäßig die stilprägendsten, relevantesten und Trend-bestimmenden Licht- und Leuchtendesigns. Sie bieten neben einem konzentrierten Überblick auf Trends und Design-Strömungen, eine anschauliche Orientierung und Hilfestellung für den Produkt-Einkauf. Entwicklungen werden damit frühzeitig sichtbar.

Quelle: Messe Frankfurt