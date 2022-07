Jährliches Gipfeltreffen von Küche&Co Austria

Für Küche&Co Austria und seine Franchisepartner könnte es gerade gar nicht besser laufen, denn das österreichische Franchiseunternehmen für Einbauküchen kann auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Firmengründung zurückblicken. Bei der heurigen Vertriebstagung, dem sogenannten „Gipfeltreffen“, wurde dieses Ergebnis als Highlight vorgestellt und mit den Franchisepartnern darauf angestoßen. Informationsaustausch und Vertiefung des Netzwerkes kamen bei diesem Forum natürlich auch nicht zu kurz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses herausragende Ergebnis verkünden dürfen, welches wir gemeinsam erreicht haben“, eröffnete Kai Giersch, Geschäftsführer von Küche&Co, die Veranstaltung. „Wir konnten den Systemumsatz im Geschäftsjahr 2021/22 im zweistelligen Prozentsatz steigern. Das macht das Jahr zu unserem Erfolgreichsten bislang. Dass unsere Franchisepartner auch in diesen besonderen Zeiten so stark von unserem System profitieren konnten, macht uns besonders glücklich.“ Die Zusammenkunft von Systemzentrale und Franchisepartnern war, wie auch in all den Jahren zuvor, von einer freundschaftlichen und familiären Atmosphäre geprägt. In diesem Jahr fand die Tagung am 31. Mai und 01. Juni im Weissen Rössl am Wolfgangssee statt. Naturgemäß startete sie wieder mit einer schönen Gipfelwanderung und einer zünftigen Jause am ersten Tag.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Information der Franchisepartner. So wurde neben einer Schulung über die Vorteile der Zentralregulierung und der Vorstellung neuer Trends aus dem Marketing auch eine neue Montage-App für die Franchisepartner vorgestellt. Weiterhin gab es einen Vortrag zur Minimierung des Risikos der zu erwartenden Preissteigerung für die Küchenstudios von Experten aus dem Einkauf und einer externen Juristin. Ebenso wurde ein Marketing-Ausblick zu verschiedenen Möglichkeiten gegeben, wie auch in angespannten Zeiten die Interessentengenerierung weiterhin hochgehalten werden kann. Kai Giersch informierte zusätzlich zum Thema Liquiditätsmanagement durch das Controlling und gab zum Abschluss der Veranstaltung noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Michael Stangl, Geschäftsführer von Küche&Co Austria, betonte: „Wir freuen uns, auch das kommende Jahr zusammen mit allen Franchisepartnern zu gestalten, Herausforderungen gemeinsam anzugehen und das Franchisesystem weiterzuentwickeln“.

Gemäß dem Motto „nach dem Erklimmen eines Gipfels ist vor dem Erklimmen des nächsten Gipfels“ blickt Küche&Co Austria angesichts der hervorragenden Entwicklung in 2021 voller Vertrauen und Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr.

