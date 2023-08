Ausschreibungsstart – Red Dot Award: Product Design 2024

Designer und Produktgestalter weltweit sind zur Teilnahme am renommierten Wettbewerb Red Dot Award: Product Design aufgerufen. Die Anmeldung ist vom 4. September 2023 bis zum 12. Januar 2024 möglich. Die Bewertung der angemeldeten Produkte findet im März 2024 statt. Über 40 internationale Designexperten werden dazu im Ruhrgebiet zusammenkommen und sich alle Einreichungen live und im Original anschauen. Die öffentliche Bekanntgabe der Sieger erfolgt am 24. Juni 2024, dem Tag der Preisverleihung. Weitere Informationen zum Wettbewerb unter www.red-dot.org/de/pd.

Young Professionals Application Day



Am 6. Dezember 2023 haben zudem junge Talente, deren Abschluss nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, die Möglichkeit, einen von 50 kostenlosen Anmeldeplätzen zu gewinnen. 24 Stunden lang können sich die Young Professionals im Anmeldeportal für eine Verlosung registrieren. Junge Designer und Unternehmer können die Auszeichnung im Red Dot Award beispielsweise nutzen, um ihren Gestaltungsanspruch an die Öffentlichkeit zu kommunizieren, ihren Produktlaunch zu unterstützen und ihr Netzwerk mit der Teilnahme an den Veranstaltungen für Red Dot-Sieger zu erweitern. Informationen zu dieser außergewöhnlichen Möglichkeit unter https://www.red-dot.org/de/ypad.

Bewertung der Einreichungen durch internationale Designexperten

Dem Motto „In search of good design and innovation“ folgend, entscheidet die Red Dot Jury über die Designqualität der Einreichungen und vergibt die Red Dot-Auszeichnungen. Rund 40 internationale Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen testen, diskutieren und bewerten jedes Produkt individuell. Dabei spielen Kriterien wie die Funktionalität und die Ästhetik eine Rolle. Jede Einreichung wird eingehend getestet und diskutiert. Dazu findet sich die Jury live vor Ort zusammen. Einen Einblick in die Jury Session 2023 gibt es hier: www.red-dot.org/de/magazine/red-dot-jury-2023.

Preisverleihung in feierlichem Rahmen

Die prämierten Produkte werden einem breiten Publikum auf unter-schiedlichen Bühnen präsentiert. So werden die Sieger unter anderem im Red Dot Design Museum Essen, in internationalen Ausstellungen, im Red Dot Design Yearbook und online auf der Website von Red Dot vorgestellt.

Der Erfolg im Wettbewerb wird am 24. Juni bei der Red Dot Gala gefeiert. Die Veranstaltung eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu Medien und Geschäftspartnern zu knüpfen. Wie die einzigartige Feier in diesem Jahr stattgefunden hat, ist hier zu sehen: www.red-dot.org/de/magazine/recap-red-dot-award-ceremony-2023.

Alle Termine im Überblick

Gesamter Anmeldezeitraum: 4. September 2023 bis 12. Januar 2024

Die Anmeldephase unterteilt sich in drei Phasen:

Early Bird: 4. September 2023 – 29. September 2023

Regular: 30. September 2023 – 15. Dezember 2023

Latecomer: 16. Dezember 2023 – 12. Januar 2024

Jury Session: März 2024

Benachrichtigung der Teilnehmer über ihr Wettbewerbsergebnis: April 2024

Preisverleihung 24. Juni 2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.red-dot.org

Quelle: Red Dot